Bancul de joi | Costică, nevasta și lada de bere

Dacă e joi, vă delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, hotărârea nevestei de a lua lada de bere și a da drumul la un meci de fotbal îi tulbură gândurile lui Cosică. Iată de ce!
Când și-a văzut nevasta cu lada de bere în mână, punând un meci de fotbal la TV și venind în pat lângă el, începând să-l mângâie, Costică și-a dat seama că mașina nu mai poate fi reparată…
Soția se ceartă cu soțul:
– În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați!
Soțul, curios:
– Și cine-i cel de-al doilea?
– Tu nici pe primul nu-l cunoști!
Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își sună mama, care locuia în alt oraș.
– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.
– Oh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ.
Dar, mamă, pe drumul de întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii și să mă iei acasă.
Te rog, mamă, spune Maria, suspinând.
– Dar, dragă, despre ce cuvinte vorbești?
– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare… Te rog, vino și ia-mă acasă!
Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toata averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!
– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!
Autorul recomandă: