Bancul de joi | Costică, nevasta și lada de bere

Dacă e joi, vă delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, hotărârea nevestei de a lua lada de bere și a da drumul la un meci de fotbal îi tulbură gândurile lui Cosică. Iată de ce!

Când și-a văzut nevasta cu lada de bere în mână, punând un meci de fotbal la TV și venind în pat lângă el, începând să-l mângâie, Costică și-a dat seama că mașina nu mai poate fi reparată…

Alte bancuri haioase

Soția se ceartă cu soțul:

– În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați!

Soțul, curios:

– Și cine-i cel de-al doilea?

– Tu nici pe primul nu-l cunoști!

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își sună mama, care locuia în alt oraș.

– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.

– Oh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ.

Dar, mamă, pe drumul de întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii și să mă iei acasă.

Te rog, mamă, spune Maria, suspinând.

– Dar, dragă, despre ce cuvinte vorbești?

– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare… Te rog, vino și ia-mă acasă!

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | „Bună, Vio! Ai timp 2 minute?”