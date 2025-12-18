Prima pagină » Bancuri » Bancul de joi | Costică, nevasta și lada de bere

18 dec. 2025
Dacă e joi, vă delectăm cu un nou banc spumos. De data aceasta, hotărârea nevestei de a lua lada de bere și a da drumul la un meci de fotbal îi tulbură gândurile lui Cosică. Iată de ce!

Când și-a văzut nevasta cu lada de bere în mână, punând un meci de fotbal la TV și venind în pat lângă el, începând să-l mângâie, Costică și-a dat seama că mașina nu mai poate fi reparată

Alte bancuri haioase

Soția se ceartă cu soțul:

În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați!

Soțul, curios:

Și cine-i cel de-al doilea?

– Tu nici pe primul nu-l cunoști!

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își sună mama, care locuia în alt oraș.

– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.

– Oh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ.

Dar, mamă, pe drumul de întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie vii și iei acasă.

Te rog, mamă, spune Maria, suspinând.

– Dar, dragă, despre ce cuvinte vorbești?

– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoareTe rog, vino și ia-mă acasă!

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, -l omor!

Cele mai noi