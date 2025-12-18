Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acele zile tulbure să o păzească pe doamna Nina”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre perioada tulbure de dinaintea Revoluției din 1989 și despre bărbatul care le-a fost aproape soților Iliescu, fiind considerat în zilele noastre adevăratul moștenitor al lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea a redat atmosfera din 22-25 decembrie 1989, chiar în timpul Revoluției, pe care o definește ca pe o perioadă tulbure. După spusele ei, în această vreme a existat o mișcare de forțe pe care figurile vremii au comparat-o cu cea de la formarea Partidului Comunist din 1945.

„Ce credea, ce spunea Bârlădeanu despre această alegere? Spunea că a fost exact ca în 1945, când s-a creat conducerea Partidului Comunist. Au fost acolo niște oameni care s-au cunoscut unii pe alții și s-au adus unii pe alții, s-au chemat unii pe alții. Și au mai fost ceilalți, emanații din stradă, niște personaje care apar ca niște necunoscuți. Unul dintre aceștia este cel despre care se vorbește acum că ar fi cu adevărat moștenitorul lui Ion Iliescu, unul dintre soldații din vremea respectivă, care a fost trimis în perioada aceasta foarte tulbure, din 22-25 decembrie, să o păzească pe doamna Nina, rămasă acasă, pentru că Iliescu și Petre Roman dormeau în sediul televiziunii, iar doamna Nina rămăsese cu Ioana Pavelescu acasă.”

Lavinia Betea aduce în discuție o figură mai puțin cunoscută, cea a unui soldat care ar fi fost aproape de familia Iliescu în perioada Revoluției și care, spune ea, ar fi considerat chiar adevăratul moștenitor al lui Ion Iliescu. Acest bărbat ar fi locuit în vila lui Iliescu și ar fi reprezentat o a doua familie pentru soții Iliescu, adaugă istoricul.