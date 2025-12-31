Prima pagină » Știri externe » Panică în Austria. O avalanșă dezastruoasă a îngropat pasionații de sporturi de iarnă în Kitzbühel, în ajunul Anului Nou

31 dec. 2025, 16:53, Știri externe
Sursă foto: X/ @krone_at

O avalanșă a avut loc, în ajunul Anului Nou, lângă legendara pârtie de schi Streif din Kitzbühel, Austria. Doi pasionați de sporturi de iarnă au fost parțial îngropați în zăpadă. Potrivit serviciilor de urgență, incidentul a avut loc în pădurea de sub creasta Hausberg, iar cei doi sportivi au rămas, din fericire, cu capetele deasupra stratului de zăpadă.

Conform primelor rapoarte din presa austriacă, trei persoane se aflau în zona împădurită afectată. Cea de-a treia persoană a rămas nevătămată și a alertat serviciile de urgență. Echipa de salvare montană Kitzbühel a desfășurat două elicoptere.

Toate cele trei persoane au fost salvate. Atât persoanele îngropate, cât și cea de-a treia persoană din grup au suferit răni minore până la moderate. Toți trei au primit ulterior îngrijiri medicale.

Nivelul de pericol de avalanșă în Kitzbühel este în prezent la 1, ceea ce înseamnă, de obicei, risc scăzut. Astfel, cauza avalanșei a fost inițial neclară.

Ultima ninsoare fusese înregistrată în Ajunul Crăciunului, iar pârtiile au fost descrise de stațiuni ca având o aderență bună. În ciuda gradului scăzut de pericol de avalanșă, autoritățile au subliniat că pericolele locale ar putea apărea din cauza zăpezii adunate de vânt, care ar fi putut contribui la declanșarea avalanșei în zona împădurită. Avalanșele se produc în mod repetat în regiune.

