Primarul din Ciorani a fost eliberat din funcţie de prefect. Edilul a fost condamnat la închisoare pentru fraudarea alegerilor locale din 2020

Luiza Dobrescu
31 dec. 2025, 16:48, Actualitate
Marin Voicu, primarul comunei Ciorani, județul Prahova. Foto: Primăria Ciorani

Primarul de la Ciorani, Marin Voicu, a fost eliberat din funcţie prin ordinul  prefectului din Prahova, Daniel Nicodim. Edilul  a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil.

Marin Voicu a fost condamnat definitiv la data de 17 decembrie. Curtea de Apel Ploiești a respins ca nefondate apelurile declarate de inculpaţii Marin Voicu, Gavrilă Gheorghe Mihnea şi Ristea Romeo faţă de decizia din martie a magistraţilor.

A fost menţinută decizia instanţei de fond, care l-a condamnat pe Voicu la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru instigare la sustragerea sau distrugerea de probe sau înscrisuri şi instigare la violarea sediului profesional, aplicându-i şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorităţii de stat) pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărâril.

Ceilalţi doi inculpaţi au fost condamnaţi la doi ani şi şase luni, respectiv doi ani şi nouă luni de închisoare cu suspendare.

Furtul a avut loc în data de 8.02.2021 şi au fost sustrase 4.308 buletine de vot, atât valabil exprimate, cât şi anulate, ce constituiau mijloace materiale de probă în dosarul penal privind fraudarea alegerilor locale din 2020.

Primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, este cel care a furnizat celor două persoane implicate în furtul buletinelor de vot din arhiva Judecătoriei Mizil date despre clădire, locul de depozitare a sacilor, sistemul de supraveghere video, dar şi lipsa pazei, se arată în motivarea Judecătoriei Ploieşti, care a respins, în noiembrie 2021, propunerea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti de arestare preventivă a inculpaţilor, plasându-i în arest la domiciliu.

Ulterior, acestea au fost arse iar unul dintre participanții la furt a fost recompensat cu o funcție publică în Primăria Ciorani.

În luna iulie 2025. primarul Marin Voicu a fost condamnat la doi ani de închisoare, iar instanţa de fond a stabilit ca pedeapsa să fie executată în regim de detenţie.

Decizia nu este definitivă, iar dosarul se află acum pe rolul Curţii de Apel Ploieşti.

Cele mai noi