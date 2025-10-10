Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și abonamentul pe tot anul

BANC | Bulă și abonamentul pe tot anul

10 oct. 2025, 16:12, Bancuri
Dacă este vineri, atunci încheiem săptămâna de lucru cu un nou banc marca Bulă. De data aceasta, Bulă merge să facă un abonament pe tot anul. Iată bancul!

Bună ziua. vrea -mi fac un abonament pe tot anul.

Domnule Bulă, sala de sport e la etaj. Aici este barul.

– Da. Știu. 😎

Alte bancuri haioase

Patronul unei întreprinderi se hotărăște meargă facă o vizita neanunțată muncitorilor, vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar ne aducă pizza!

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea. Uite-i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri când să culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

