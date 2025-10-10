Prima pagină » Bancuri » Bancul de vineri | Anunț de ultimă oră al meteorologilor

Bancul de vineri | Anunț de ultimă oră al meteorologilor

10 oct. 2025, 09:09, Bancuri
Bancul de vineri aduce în atenție un anunț de ultimă oră al meteorologilor. Spor la râs! 

Meteorologii au anunțat că în acest weekend vor fi 30 de grade. 15 sâmbătă și 15 duminică…

Bulă și sensul giratoriu

Aflat la volanul mașinii lui, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor din zonă și îi cere o țigară. Bulă i-o oferă imediat ca să scape de el.
Între timp, semaforul se face verde și Bulă pleacă în trombă. La următorul semafor, în mod ciudat, același cerșetor:
– Domnule, te rog, dă-mi și un foc.
Bulă îi da bricheta cu totul, ca să-l vadă plecat de lângă portieră, și pornește mai departe. La al treilea semafor, același cerșetor:
– Domnule… vezi continuarea.

Descoperirea din Egipt

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În el erau două sarcofage. Pe unul era o inscripție:
-„Aici odihnește cel mai faimos jucător… vezi continuarea.

„4 avantaje ale alăptatului la sân!”

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”.
Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.
În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:
1. Laptele nu necesită fierbere.
2. Pisica… vezi continuarea.

Bulă și soția care înșală

Din cauza crizei economice și a treburilor neterminate la serviciu, Bulă nu reușește să își mai ia concediu. Supărat și conștient că soția lui, care a prins un bilet de vacanță la mare, nu va fi cuminte, Bulă îi spune:
– Gata, asta e, mi-am luat-o! Îți dau voie să mă înșeli, dar numai de două ori!
După două săptămâni vine nevastă-sa de la mare, bronzată, relaxată și toată un zâmbet, la care Bulă o întreabă:
– Spune, sincer… vezi continuarea.

