Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și cofetăreasa

19 oct. 2025, 07:50, Bancuri
BANC | Bulă și cofetăreasa. Iată bancul savuros al zilei de duminică, 19 octombrie 2025.

Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:
– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.
– Atât, băiatule?
– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.
Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.
– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?
– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.

