BANC | Bulă și cofetăreasa. Iată bancul savuros al zilei de duminică, 19 octombrie 2025.

Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:

– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.

– Atât, băiatule?

– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.

Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.

– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?

– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.

Autorul recomandă:

Câte anotimpuri sunt?

Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:

– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?

– Șase!

– Ești sigur?

– Da, șase!

– Mai gândește-te puțin…

– Șase sunt…!

Directorul îi spune mamei:

– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!

– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.

Bancul zilei. Cu mașina pe un drum de țară

Un tip merge cu mașina pe un drum de țară. La un moment dat dă de o apă, pe care trebuie să o traverseze. Vede un cioban:

– Bună ziua! Se poate trece? Apa-i adâncă?

– Se poate! Apa e mică.

Dă tipul să treacă, dar se scufundă. De abia reușește să scape cu viață.

– De ce mi-ai spus că apa e mică?

