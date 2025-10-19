BANC | Bulă și cofetăreasa. Iată bancul savuros al zilei de duminică, 19 octombrie 2025.
Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:
– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.
– Atât, băiatule?
– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.
Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.
– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?
– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.
Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:
– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?
– Șase!
– Ești sigur?
– Da, șase!
– Mai gândește-te puțin…
– Șase sunt…!
Directorul îi spune mamei:
– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!
– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.
Un tip merge cu mașina pe un drum de țară. La un moment dat dă de o apă, pe care trebuie să o traverseze. Vede un cioban:
– Bună ziua! Se poate trece? Apa-i adâncă?
– Se poate! Apa e mică.
Dă tipul să treacă, dar se scufundă. De abia reușește să scape cu viață.
– De ce mi-ai spus că apa e mică?
