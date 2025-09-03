Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și doctorul de familie

03 sept. 2025, 16:25, Bancuri
Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…
– Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă…
– N-am cum să stau liniștit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.
– Da, asta chiar este o mare problemă.
– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!
– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

