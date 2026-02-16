Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali l-a atacat pe Mihai Stoica, după 0-1 la Craiova. Jucătorul despre care a spus că „nu are calitate”. „MM s-a înșelat. Îl regret pe Șut”

16 feb. 2026, 08:10, Actualitate
La finalul partidei din Bănie dintre Universitatea Craiova și FCSB, scor 1-0, Gigi Becali a ieșit la atac. Țintele finanțatorului „roș-albaștrilor” au fost atât jucătorii, cât și, surpriză, Mihai Stoica, președintele C.A. și cel mai apropiat om al său din club.

Becali s-a arătat dezamăgit dezamăgit de cum au evoluat mijlocașii campioanei, punând tunurile pe aceștia.

De ce nu joacă Ofri Arad

Duminică seară, la „închidere”, FCSB a jucat cu Baba Alhassan, Mihai Lixandru și Joao Paulo, primii doi, câte o repriză, al treilea, tot meciul.

Despre Ofri Arad, fotbalist adus ca înlocuitor pentru Adrian Șut, patronul FCSB a spus că încă nu poate să joace și asta dintr-un motiv uluitor: israelianul nu ar fi pus la punct cu pregătirea fizică.

Venit în România din postura de fotbalist liber de contract, după ce Kairat Almaty l-a pus pe liber, Arad a fost accidentat în finalul anului trecut, iar de atunci se tot recuperează.

Pe lângă criticile aduse lui Baba Alhassan și Joao Paulo, Gigi Becali a mai precizat că regretă și despărțirea de Adrian Șut, vândut la Al Ahli. Cu el pe teren, finanțatorul „roș-albaștrilor” este convins că echipa lui era mai sus în clasament.

„MM s-a înșelat cu Ofri Arad”

„Lixandru e mai mult fundaș central. Am luat și golul ăla aiurea, e o invenție a lui Assad. Joao Paulo a jucat numai în spate. Dar, nu ai ce face. Cu cine să joci? Cisotti e prea firav pentru centrul terenului, nici nu a fost în formă. Ce să facă Cisotti, că era Mora acolo, îi dădea un umăr și câștiga duelul.

Toată echipa n-a fost în formă, nici Olaru, nici Crețu. Olaru este motorul. Dar nu este creierul, nu e calculatorul. Calculatorul e Tănase. Doar Bîrligea a făcut un meci bun. El trebuia să dea gol cu capul atunci și gata. E ratare mare acolo. Scoteam un punct mare de tot. Dacă luam un punct, nu prea mai aveam probleme cu play-off-ul.

MM s-a înșelat, am luat un mijlocaș care nu poate să joace, pe Arad. Aveam nevoie de el acum. Nu am știut că nu poate juca. Noi nu avem mijlocași centrali. Nu avem! Baba nu are nicio calitate. Joao Paulo are calitate, dar îi e frică să joace.

Acum regret că l-am vândut pe Șut, nu eram în situația asta cu el. Eu joc până la ultima secundă, nu diferența de puncte e problema, ci de jucători. Ei au fundași centrali foarte puternici”, a declarat Becali.

Despre titlu, finanțatorul FCSB spune că încă mai speră:

„Nu mi-am luat gândul de la titlu, cu Tănase e altceva. Și aștept să-l văd pe Arad. Dacă noi intrăm în play-off și Arad are calitate, e altceva. Eu cred că ajungem în play-off. Nu e vorba de 9 puncte, e vorba de situație – U Cluj joacă cu Botoșani și  Botoșani nu mai are nicio șansă. Farul ne bagă în play-off, că joacă și cu CFR, și cu FC Argeș. La Arad batem, UTA e foarte slabă. Au avut noroc, e echipă foarte slabă”.

