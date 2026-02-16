Prima pagină » Actualitate » România cere noi despăgubiri de zeci de milioane de euro de la Otokar pentru întârzieri în programul vehiculelor blindate

16 feb. 2026, 08:31, Actualitate
Compania Națională Romtehnica, aflată în subordinea Ministerului Apărării, solicită producătorului turc Otokar plata unor noi despăgubiri, în valoare de aproximativ 46 de milioane de euro. Cererea vine după o penalizare anterioară, de aproape 40 de milioane de euro, formulată tot pentru nerespectarea unor obligații contractuale, relatează Profit.ro.

Penalități pentru întârzieri în producția locală

Noua solicitare vizează neîndeplinirea la timp a unor obiective intermediare legate de pregătirea producției în România. Astfel, după prima cerere de penalități, transmisă în ianuarie 2026 și evaluată la circa 191 milioane de lei, Romtehnica a revenit cu o nouă solicitare, de peste 230 milioane de lei.

Autoritățile române susțin că producătorul turc nu a respectat calendarul stabilit pentru dezvoltarea capacităților de producție locale și că au existat întârzieri inclusiv la livrarea unor vehicule din primul lot realizat în Turcia.

Achiziția Automecanica nu a blocat solicitările de despăgubiri

La finalul lunii ianuarie 2026, Otokar a făcut un pas strategic, semnând un acord pentru preluarea a aproape 97% din acțiunile companiei românești Automecanica S.A., într-o tranzacție estimată la circa 85 de milioane de euro. Prin această mutare, compania a încercat să-și consolideze capacitatea de producție locală și să gestioneze mai eficient obligațiile contractuale.

Cu toate acestea, achiziția nu a influențat solicitările de penalități formulate de partea română, care vizează întârzieri produse anterior. Otokar a anunțat că estimează plata penalităților în primul trimestru din 2026, însă a contestat în instanță decizia, păstrându-și dreptul de apel.

Contract major pentru armata română

Litigiul apare în contextul unui contract semnat în 2024, prin care Otokar s-a angajat să furnizeze României 1.059 de vehicule blindate tactice 4×4 de tip COBRA II, într-un acord evaluat la aproximativ 857 milioane de euro.

Potrivit contractului, primele 278 de vehicule trebuie fabricate în Turcia, iar restul de 781 în România, livrările urmând să fie realizate etapizat, pe o perioadă de cinci ani, începând cu finalul lui 2025. Programul include și servicii logistice asociate, iar cea mai mare parte a producției este prevăzută să fie realizată pe plan local, obiectiv considerat esențial pentru dezvoltarea industriei românești de apărare.

Interpelări privind un contract uriaș al Armatei. Năsui: BLINDATELE cumpărate de la Otokar, cu 180.000 euro mai scumpe decât cele vândute Marocului

MApN denunță un fake-news privind noile legi militare: „E o campanie extinsă de dezinformare. Se încearcă inducerea panicii”

