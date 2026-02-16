Prima pagină » Știri externe » SUA accelerează parteneriatul în energia nucleară cu Slovacia pentru a reduce dependența de Rusia, anunță Rubio

SUA accelerează parteneriatul în energia nucleară cu Slovacia pentru a reduce dependența de Rusia, anunță Rubio

Statele Unite și Slovacia își consolidează cooperarea în domeniul energiei nucleare civile pentru a diminua dependența de Rusia. Anunțul a fost făcut la Bratislava de premierul Robert Fico și secretarul de stat american Marco Rubio.

Statele Unite și Slovacia intenționează să intensifice colaborarea în domeniul utilizării civile a energiei nucleare, cu scopul de a reduce dependența Bratislavei de energia provenită din Rusia. Anunțul a fost făcut de premierul slovac Robert Fico și de secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Bratislava, scrie dpa.com.

Pe 16 ianuarie, Robert Fico a semnat un acord cu Statele Unite, la Washington, document care deschide calea unei cooperări mai strânse în sectorul energetic. Potrivit celor doi oficiali, discuțiile aflate în desfășurare cu compania americană Westinghouse pentru construirea celui de-al cincilea reactor nuclear din Slovacia ar urma să se concretizeze, anul viitor, prin semnarea unui contract.

Pe lângă componenta economică, discuțiile au vizat și consolidarea angajamentului comun față de NATO. Partea slovacă a dat asigurări că este pregătită să contribuie la întărirea capacităților militare ale alianței, inclusiv prin achiziționarea de armament suplimentar.

În acest context, Robert Fico a precizat că Slovacia continuă procesul de achiziție a avioanelor de luptă F-16 din Statele Unite, demers prezentat drept o contribuție directă la securitatea colectivă a alianței.

Marco Rubio a sosit duminică la Bratislava, după participarea la Conferința de securitate de la München. El a fost întâmpinat la aeroport de ministrul slovac de externe Juraj Blanar și s-a întâlnit ulterior cu președintele Slovaciei, Peter Pellegrini. Potrivit programului oficial, Rubio urmează să își continue turneul regional printr-o vizită în Ungaria.

Robert Fico este considerat, la fel ca premierul ungar Viktor Orban, un simpatizant al președintelui Donald Trump.

