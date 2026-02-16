Ministrul Energiei este aşteptat la Ora Guvernului. Bogdan Ivan: „Răspund oricând la întrebări, fără nicio problemă”

Ministrul Energiei este aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, la solicitarea USR, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş. Social-democratul Bogdan Ivan trebuia să fie prezent în Parlament pe 9 februarie, dar a cerut reprogramarea şedinţei, din motive personale.

Prezenţa acestuia este cerută în cadrul ”dezbaterilor politice, la solicitarea Grupului parlamentar al USR pentru prezentarea unor teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială: planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii şi care sunt acţiunile întreprinse în acest moment pentru a soluţiona această problemă a crizei lipsei apei potabile”, de la ora 16.00.

Întrebat de Gândul, în cadrul unei conferinţe de presă din 5 februarie dacă va merge în Parlamentul României, ministrul Ivan a declarat:

„În momentul de față, Ministerul Energiei se ocupă de capacități de producție a energiei din România, după cum vedeți, de proiecte de finanțare, nu avem în obiectul nostru de activitate furnizarea de apă potabilă sau nepotabilă. Atât eu cât și colegii mei din Hidroelectrica suntem total la dispoziția și în sprijinul oricăror decizii administrative locale sau naționale pentru orice demers care poate să îmbunătățească orice problemă administrativă la nivel național. De fiecare dată când sunt chemat, în orice conjunctură, răspund oricând la întrebări, fără nicio problemă”, a declarat ministrul.

Hidroelectrica, companie în subordinea Ministerului Energiei, este atât administrator al barajului Vidraru, cât şi responsabilă cu lucrările de modernizare a barajului, iar Aquaterm SA, operatorul responsabil de tratarea apei, este o societate aflată în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeş.

