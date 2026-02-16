Prima pagină » Actualitate » Câți bani pierzi la pensie în 2026. Calcul complet pentru pensionarii din România

Câți bani pierzi la pensie în 2026. Calcul complet pentru pensionarii din România

16 feb. 2026, 08:27, Actualitate
Câți bani pierzi la pensie în 2026. Calcul complet pentru pensionarii din România

Anunț de la Banca Națională a României. Instituția a venit cu prognoza pentru anul acesta și a dezvăluit câți bani vor pierde pensionarii, dacă pensia lor este între 1.200 de lei și 6.000 de lei.  

Potrivit Newsweek, o pensie medie de 3.100 de lei este primită de 3.600.000 de pensionari. Vârstnicii au pierdut în medie 330 de lei asta pentru că pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2025 cu 13%. 

Calculul complet, câți bani vor pierde pensionarii la pensii în 2026 

Pentru că pensiile nu au fost indexate nici la 1 ianuarie 2026 cu 7%, pensionarii au mai pierdut în medie 190 de lei, iar veștile proaste nu se opresc aici pentru că pierderile continuă. 

În 2026 nu se anunță nicio creștere de pensii, chiar dacă vârstnicii rămân nominal cu aceiași pensie, puterea de cumpărare va scădea cu inflația. BNR a anunțat că în acest an inflația va fi de 4%.   

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.   

Câți bani se vor pierde la pensie dacă inflația este de 4% 

  • Pensia medie este de 3.100 de lei. Astfel că, în medie, puterea de cumpărare se va diminua cu 4% din 3.100 de lei, adică cu 124 de lei.  
  • Dacă ai o pensie de 1.281 de lei, în 2026 pierzi la pensie (prin diminuarea puterii de cumpărare) suma de 51 de lei din cauza inflației. 
  • Dacă ai o pensie de 2.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 80 de lei din cauza inflației. 
  • Dacă ai o pensie de 2.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 100 de lei din cauza inflației. 
  • Dacă ai o pensie de 3000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 120 de lei din cauza inflației. 
  • Dacă ai o pensie de 3.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 140 de lei din cauza inflației. 
  • Dacă ai o pensie de 4.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 160 de lei din cauza inflației. 
  • Dacă ai o pensie de 5.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 200 de lei din cauza inflației. 
  • Dacă ai o pensie de 6.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 240 de lei din cauza inflației. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
11:03
Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
CONTROVERSĂ O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
11:02
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
TRANSPORT Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
10:57
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
CONTROVERSĂ Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
10:37
Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
VIDEO Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă
10:35
Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă
EXTERNE Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie
10:32
Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
După mânerele ascunse, China vrea să interzică și volanele de tip „yoke”, popularizate de Tesla
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Insectele au creier sau nu?
CONTROVERSĂ Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
11:02
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
ARMATĂ Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
10:50
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
10:44
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
APĂRARE Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?
10:12
Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?
CONTROVERSĂ Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
10:06
Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
CONTROVERSĂ Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“
10:02
Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“

Cele mai noi

Trimite acest link pe