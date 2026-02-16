Câți bani pierzi la pensie în 2026. Calcul complet pentru pensionarii din România

Anunț de la Banca Națională a României. Instituția a venit cu prognoza pentru anul acesta și a dezvăluit câți bani vor pierde pensionarii, dacă pensia lor este între 1.200 de lei și 6.000 de lei.

Potrivit Newsweek, o pensie medie de 3.100 de lei este primită de 3.600.000 de pensionari. Vârstnicii au pierdut în medie 330 de lei asta pentru că pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2025 cu 13%.

Calculul complet, câți bani vor pierde pensionarii la pensii în 2026

Pentru că pensiile nu au fost indexate nici la 1 ianuarie 2026 cu 7%, pensionarii au mai pierdut în medie 190 de lei, iar veștile proaste nu se opresc aici pentru că pierderile continuă.

În 2026 nu se anunță nicio creștere de pensii, chiar dacă vârstnicii rămân nominal cu aceiași pensie, puterea de cumpărare va scădea cu inflația. BNR a anunțat că în acest an inflația va fi de 4%.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

Câți bani se vor pierde la pensie dacă inflația este de 4%

Pensia medie este de 3.100 de lei. Astfel că, în medie, puterea de cumpărare se va diminua cu 4% din 3.100 de lei, adică cu 124 de lei.

Dacă ai o pensie de 1.281 de lei, în 2026 pierzi la pensie (prin diminuarea puterii de cumpărare) suma de 51 de lei din cauza inflației.

Dacă ai o pensie de 2.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 80 de lei din cauza inflației.

Dacă ai o pensie de 2.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 100 de lei din cauza inflației.

Dacă ai o pensie de 3000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 120 de lei din cauza inflației.

Dacă ai o pensie de 3.500 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 140 de lei din cauza inflației.

Dacă ai o pensie de 4.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 160 de lei din cauza inflației.

Dacă ai o pensie de 5.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 200 de lei din cauza inflației.

Dacă ai o pensie de 6.000 de lei, în 2026 pierzi la pensie suma de 240 de lei din cauza inflației.

