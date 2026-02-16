Câți bani pierzi la pensie în 2026. Calcul complet pentru pensionarii din România

Anunț de la Banca Națională a României. Instituția a venit cu prognoza pentru anul acesta și a dezvăluit câți bani vor pierde pensionarii, dacă pensia lor este între 1.200 de lei și 6.000 de lei.
Potrivit Newsweek, o pensie medie de 3.100 de lei este primită de 3.600.000 de pensionari. Vârstnicii au pierdut în medie 330 de lei asta pentru că pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2025 cu 13%.
Pentru că pensiile nu au fost indexate nici la 1 ianuarie 2026 cu 7%, pensionarii au mai pierdut în medie 190 de lei, iar veștile proaste nu se opresc aici pentru că pierderile continuă.
În 2026 nu se anunță nicio creștere de pensii, chiar dacă vârstnicii rămân nominal cu aceiași pensie, puterea de cumpărare va scădea cu inflația. BNR a anunțat că în acest an inflația va fi de 4%.
„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.
