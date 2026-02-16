Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa

Recrutorii și propagandiștii fostului grup Wagner au devenit „piese-cheie” în operațiunile de sabotaj ale Rusiei în Europa. Oficiali ai serviciilor secrete occidentale susțin că Moscova folosește rețeaua pentru a recruta europeni vulnerabili cu scopul de a submina sprijinul pentru Ucraina.

Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior în cadrul Grupul Wagner sunt acum implicați direct în organizarea atacurilor de sabotaj desfășurate de Rusia pe teritoriul european, potrivit unor oficiali ai serviciilor de informații din Occident, citați de Financial Times.

Sursele occidentale afirmă că acești recrutorii, care anterior au convins mii de tineri ruși să-și dea viața în războiul din Ucraina, au primit o nouă misiune. Ei sunt însărcinați cu identificarea și recrutarea unor cetățeni europeni vulnerabili din punct de vedere economic și intelectual pentru a comite acte de violență și sabotaj în state membre NATO.

Un oficial occidental din domeniul informațiilor a declarat pentru Financial Times că agenția de informații militare a Rusiei, GRU, „folosește talentul pe care îl are la dispoziție”, făcând referire directă la rețeaua Wagner și la experiența acesteia în recrutare și propagandă.

Potrivit acelorași surse, agenții Wagner au coordonat acțiuni concrete de sabotaj, printre care incendierea mașinilor unor politicieni europeni, atacuri asupra depozitelor care conțineau ajutoare destinate Ucrainei, dar și operațiuni majore de dezinformare, inclusiv prezentarea agenților sub identități de propagandiști naziști.

Atât GRU, cât și FSB au devenit extrem de active în recrutarea unor agenți considerați „de unică folosință” în Europa. Scopul acestor operațiuni este semănarea haosului și slăbirea sprijinului occidental pentru Ucraina, în cadrul unei campanii extinse de perturbare și sabotaj derulate de Kremlin în ultimii doi ani.

Înalți oficiali occidentali au mai subliniat că rețeaua Wagner s-a dovedit un instrument deosebit de eficient pentru serviciile ruse de informații, tocmai datorită experienței sale anterioare și a capacității de a opera discret în afara Rusiei.

Infrastructura online a Wagner

Financial Times notează că Wagner și susținătorii săi aveau deja o prezență online semnificativă pe platformele de socializare destinate publicului rus. Această infrastructură digitală a fost adaptată rapid pentru operațiuni cu miză internațională.

Rolul Wagner în campania de sabotaj a Moscovei se află acum sub o atenție sporită din partea agențiilor europene de informații. În urmă cu doi ani, conturi asociate grupării au fost implicate în recrutarea unor cetățeni britanici pentru acțiuni de sabotaj, potrivit surselor citate.

În contextul războiului din Ucraina, Rusia și-a intensificat strategia de război hibrid, iar actele de sabotaj au devenit tot mai frecvente în Europa.

