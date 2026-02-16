Universitatea Craiova a învins FCSB, 1-0, în etapa 27 a Superligii, golul fiind înscris de Assad Al Hamlawi.

Oltenii au patru victorii consecutive acasă, sunt pe primul loc în clasament, 53 de puncte, iar FCSB e tot mai departe de play-off, locul zece, 40 de puncte.

După meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, antrenorul gazdelor Filipe Coelho a explicat cum a reușit echipa sa să învingă FCSB și a vorbit despre situația lui Vladimir Screciu, care foarte obosit după partidă a primit îngrijiri medicale la ambulanța de la stadion.

Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei

„Am evoluat bine în prima repriză, am avut câteva șanse importante să înscriem. Credcă am aplicat corect strategia, a trebuit să și suferim, am jucat împotriva campioanei și e un rezultat corect. A trebuit să suferim, să alergăm, să jucăm ca o echipă și încercăm să nu ne gândim la jucătorii care nu pot juca, ne concentrăm pe cei care sunt și mereu vreau să am toți jucătorii din lot la dispoziție. Nu au fost meciuri simple, nu i-am avut pe Nsimba și Baiaram, dar asta este, continuăm să muncim. În opinia mea, am câștigat pentru că am avut organizare bună, e încă un meci în care n-am primit gol, am jucat stilul nostru, iar partea mentală este importantă, mândria de a reprezenta orașul, comunitatea”, a declarat Filipe Coehlo, la Prima Sport.

Antrenorul formației oltene a spus și ce se întâmplă cu Vladimir Screciu: „Știu că s-a dus la spital, nu cred că e ceva serios, dar în aceste momente este testat. Departamentul medical a decis că trebuie să verificăm și să facem niște teste, dar nu e nimic special. E normal să apară și oboseala, nu sunt mașinării, roboți”.

Gigi Becali a vorbit și el despre înfrângerea FCSB în meciul cu Universitatea Craiova.