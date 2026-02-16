Prima pagină » Sport » Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei

Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei

16 feb. 2026, 08:32, Sport
Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei

Universitatea Craiova a învins FCSB, 1-0, în etapa 27 a Superligii, golul fiind înscris de Assad Al Hamlawi.

Oltenii au patru victorii consecutive acasă, sunt pe primul loc în clasament, 53 de puncte, iar FCSB e tot mai departe de play-off, locul zece, 40 de puncte.

După meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, antrenorul gazdelor Filipe Coelho a explicat cum a reușit echipa sa să învingă FCSB și a vorbit despre situația lui Vladimir Screciu, care foarte obosit după partidă a primit îngrijiri medicale la ambulanța de la stadion.

Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei

„Am evoluat bine în prima repriză, am avut câteva șanse importante să înscriem. Credcă am aplicat corect strategia, a trebuit să și suferim, am jucat împotriva campioanei și e un rezultat corect. A trebuit să suferim, să alergăm, să jucăm ca o echipă și încercăm să nu ne gândim la jucătorii care nu pot juca, ne concentrăm pe cei care sunt și mereu vreau să am toți jucătorii din lot la dispoziție. Nu au fost meciuri simple, nu i-am avut pe Nsimba și Baiaram, dar asta este, continuăm să muncim. În opinia mea, am câștigat pentru că am avut organizare bună, e încă un meci în care n-am primit gol, am jucat stilul nostru, iar partea mentală este importantă, mândria de a reprezenta orașul, comunitatea”, a declarat Filipe Coehlo, la Prima Sport.

Antrenorul formației oltene a spus și ce se întâmplă cu Vladimir Screciu: „Știu că s-a dus la spital, nu cred că e ceva serios, dar în aceste momente este testat. Departamentul medical a decis că trebuie să verificăm și să facem niște teste, dar nu e nimic special. E normal să apară și oboseala, nu sunt mașinării, roboți”.

Gigi Becali a vorbit și el despre înfrângerea FCSB în meciul cu Universitatea Craiova.

Recomandarea video

Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
După mânerele ascunse, China vrea să interzică și volanele de tip „yoke”, popularizate de Tesla
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Insectele au creier sau nu?
Gândul de Vreme Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
11:03
Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
CONTROVERSĂ Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
11:02
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
CONTROVERSĂ O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
11:02
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
TRANSPORT Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
10:57
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
ARMATĂ Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
10:50
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
10:44
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles

Cele mai noi

Trimite acest link pe