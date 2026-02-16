Fostul ministru ucrainean al Energiei, implicat într-o schemă de deturnare de fonduri, reținut în timp ce încerca să fugă din țară

Un nou scandal de corupție la nivel înalt zguduie din temelii administrația de la Kiev. Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Galushchenko, a fost reținut de autorități în timp ce fugă Ucraina. Numele lui Galushchenko este legat de un amplu dosar de corupție din sectorul energetic, care a provocat o criză politică majoră în 2025.

Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Galushchenko, a fost reținut duminică de autoritățile ucrainene în timp ce încerca să părăsească țara, a transmis Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU).

NABU a transmis că agenții anticorupție „l-au reținut pe fostul ministru al energiei în cadrul cazului Midas”, o anchetă amplă privind corupția din sectorul energetic ucrainean, care a declanșat o criză politică majoră în 2025, potrivit The Kyivindependent.com.

„Acțiunile inițiale de anchetă sunt în curs de desfășurare, fiind efectuate în conformitate cu cerințele legii”, a precizat NABU, fără a menționa explicit numele fostului ministru.

Surse citate de Ukrainska Pravda afirmă că Galushchenko a fost scos dintr-un tren care urma să traverseze granița, în momentul reținerii.

Galushchenko, implicat într-un scandal de deturnare de fonduri

Galushchenko este una dintre mai multe personalități guvernamentale implicate într-un scandal de corupție de proporții. Ancheta vizează deturnarea a aproximativ 100 de milioane de dolari de la întreprinderi de stat, inclusiv Energoatom, compania care operează centralele nucleare din Ucraina.

Potrivit anchetatorilor, fondurile ar fi fost plătite către firme pentru lucrări destinate îmbunătățirii securității unor obiective strategice.

În cadrul dosarului, autoritățile anticorupție au efectuat zeci de percheziții. Printre persoanele vizate de investigații s-a aflat și Andri Yermak, fost șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit The Kyiv Independent, Herman Galushchenko a ocupat funcția de ministru al Energiei între 2021 și 2025, iar în iulie 2025 a fost numit ministru al Justiției. În contextul acuzațiilor de corupție, Zelenski i-a cerut să demisioneze, iar în noiembrie 2025 parlamentul Ucrainei a aprobat oficial plecarea sa din funcție.

Recomandarea autorului:

„Watergate” în Ucraina. Cum a căzut în capcană Iulia Timoșenko și ce rol esențial în „schemă” ar fi jucat apropiatul lui Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski