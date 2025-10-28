BANC | Bulă și vameșul

Gândul.ro va propune o porți de râs cu un banc care va stârni amuzament. Protagonistul este Bulă care are un dialog cu un vameș.
– Domnule Bulă, ce aveți în punga asta?
– Mâncare pentru papagal, domnule vameș.
– Aha și vreți să vă cred că papagalului dumneavoastră îi place „iarba”?
– Treaba stă în felul următor: Îi place, nu-i place – asta primește!
BANC | Bulă, peștișorul de aur și podul până în Hawaii
Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur.
– Bulă, dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință.
– Doar una? Hmm, să mă gândesc. Știi, peștișorule, de mult vreau să ajung în Hawaii.
– Așa…
– Problema este că îmi e frică și de apă, și de avion. Dorința mea este să construiești un pod până în Hawaii.
– Bulă, îmi ceri ceva ce este imposibil chiar și pentru mine. Este prea departe. Zi-mi altă dorință! Vezi continuarea aici…
BANCUL de vineri | Ghidul și castelul medieval
Într-un castel medieval, ghidul îi conduce pe turiști pe niște scări întortocheate, coborând tot mai jos și mai jos. Undeva, la capătul labirintului, apare o ușă pe care scrie „Camera de tortură”. Intră cu toții; înăuntru o mulțime de schelete, unele mai noi, altele mai vechi… Turiștii întreabă:
– Ale cui sunt rămășitele?
Ghidul răspunde: Vezi continuarea aici…
BANC | Bulă și cofetăreasa