BANC | Bulă și vameșul

Gândul.ro va propune o porți de râs cu un banc care va stârni amuzament. Protagonistul este Bulă care are un dialog cu un vameș.

– Domnule Bulă, ce aveți în punga asta?

– Mâncare pentru papagal, domnule vameș.

– Aha și vreți să vă cred că papagalului dumneavoastră îi place „iarba”?

– Treaba stă în felul următor: Îi place, nu-i place – asta primește!

