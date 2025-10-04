Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și vecinul chinez

04 oct. 2025, 12:21, Bancuri
În această zi de sâmbătă, Gândul.ro vă pune zâmbetul pe buze cu un nou banc savuros. De data aceasta, personajul principal al bancului este celebrul Bulă. Acesta iese la o bere cu vecinul lui chinez.

Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.
– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?
– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!

Ieșire la cinematograf

La cinema…
Un bărbat este „târât” de soție, la cinema, pentru a urmări o spumoasă comedie romantică. La jumătate de oră de la începerea filmului, bărbatul simte un ghiont puternic în braț.
Apoi, își aude soția murmurând…
– Ce insultă…!! Bărbatul din fața noastră doarme! E ofensator…!
Iubire platonică

– Raza mea de soare, am și eu o întrebare: Ne-am întâlnit de 25 de ori și tot de atâtea ori m-ai respins, tu mă iubești? Dar, te rog, să îmi răspunzi scurt, fără prea multe cuvinte.
– Te iubesc platonic.
– Cum adică platonic?
Turistul american și taximetristul bucureștean

Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist.
Trec pe lângă guvern:
– Ce este clădirea asta așa mare?
– Este palatul guvernului, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în 10 ani!
– Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Știți că noi avem o tehnologie mai avansată!!!
Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:
– Clădirea asta ce e?
– Este sediul primăriei, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în juma de an!
