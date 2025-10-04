BANC | Bulă și vecinul chinez

În această zi de sâmbătă, Gândul.ro vă pune zâmbetul pe buze cu un nou banc savuros. De data aceasta, personajul principal al bancului este celebrul Bulă. Acesta iese la o bere cu vecinul lui chinez.

Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.

– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?

– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!

Ieșire la cinematograf

La cinema…

Un bărbat este „târât” de soție, la cinema, pentru a urmări o spumoasă comedie romantică. La jumătate de oră de la începerea filmului, bărbatul simte un ghiont puternic în braț.

Apoi, își aude soția murmurând…

– Ce insultă…!! Bărbatul din fața noastră doarme! E ofensator…!

Soțul îi… vezi aici continuarea.

Iubire platonică

– Raza mea de soare, am și eu o întrebare: Ne-am întâlnit de 25 de ori și tot de atâtea ori m-ai respins, tu mă iubești? Dar, te rog, să îmi răspunzi scurt, fără prea multe cuvinte.

– Te iubesc platonic.

– Cum adică platonic?

– Mi-ai spus să… vezi AICI continuarea.

Turistul american și taximetristul bucureștean

Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist.

Trec pe lângă guvern:

– Ce este clădirea asta așa mare?

– Este palatul guvernului, domnule!

– Și în cât timp a fost construită?

– Cam în 10 ani!

– Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Știți că noi avem o tehnologie mai avansată!!!

Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:

– Clădirea asta ce e?

– Este sediul primăriei, domnule!

– Și în cât timp a fost construită?

– Cam în juma de an!

– Mult… la noi era… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | Motorină de 350 lei și de 450 lei

Bancul de sâmbătă | Acesta este domeniul meu!

BANC | Bulă, Bubulina și scumpirile lui Bolojan

BANC | „Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă”

BANC | Aflat la volanul mașinii, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor și îi cere o țigară