BANC | Bulă și vecinul chinez

În această zi de sâmbătă, Gândul.ro vă pune zâmbetul pe buze cu un nou banc savuros. De data aceasta, personajul principal al bancului este celebrul Bulă. Acesta iese la o bere cu vecinul lui chinez.
Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.
– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?
– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!
La cinema…
Un bărbat este „târât” de soție, la cinema, pentru a urmări o spumoasă comedie romantică. La jumătate de oră de la începerea filmului, bărbatul simte un ghiont puternic în braț.
Apoi, își aude soția murmurând…
– Ce insultă…!! Bărbatul din fața noastră doarme! E ofensator…!
Soțul îi… vezi aici continuarea.
– Raza mea de soare, am și eu o întrebare: Ne-am întâlnit de 25 de ori și tot de atâtea ori m-ai respins, tu mă iubești? Dar, te rog, să îmi răspunzi scurt, fără prea multe cuvinte.
– Te iubesc platonic.
– Cum adică platonic?
– Mi-ai spus să… vezi AICI continuarea.
Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist.
Trec pe lângă guvern:
– Ce este clădirea asta așa mare?
– Este palatul guvernului, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în 10 ani!
– Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Știți că noi avem o tehnologie mai avansată!!!
Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:
– Clădirea asta ce e?
– Este sediul primăriei, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în juma de an!
– Mult… la noi era… vezi continuarea.
