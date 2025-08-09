Banc: Bulă pleacă la mare fără Bubulina! Cu puțin timp înainte să plece din căminul conjugal, Bubulina îl ia la întrebări pe soț! Spor la râs!

Bulă pleacă la mare fără Bubulina. Înainte să iasă pe ușă, nevasta îi spune:

– Bulă, ai luat tot?

– Da, Bubulino.

– Păi și verigheta? Văd că nu o porți!

– Bubulino, pe canicula asta?!

Divorț de 4.000 de lei

Bulă și Bubulina, la notar:

– Domnule Bulă, divorțul vă costă 4.000 lei.

– Nu este corect! Când m-am însurat, am plătit doar 100 lei la primărie.

– Așa este, dar trebuie să știți că libertatea este scumpă.

Banc: Bulă și problema de sănătate

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum… vezi continuarea!

Dragoste la prima vedere

– Frumoaso, am făcut rost de numărul tău de la un prieten comun. Te-am văzut ieri în autobuz și m-am îndrăgostit de tine. Dacă vrei să fim împreună, o să îți fac toate poftele, indiferent cât de scumpe ar fi.

– Dar de ce nu m-ai abordat ieri în autobuz?

– Eu am vrut, dar… vezi continuarea!

În vizită la prietena Clementina

Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor, Clementina. Ajunse acolo au fost primite cu multă bucurie de ea și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă, Clementina le spune:

– Vai, dragele mele am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea.

Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe, până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte:

– Ai văzut ce s-a… vezi continuarea!

Autorul recomandă:

Bancul de sâmbătă | Adevărul după 50 de ani de căsătorie

BANCUL ZILEI | Ion, șeful mafiei din România

BANC | „Bulă, care e diferența dintre un avion și o secretară?”

BANCUL ZILEI | „Dragul meu, cred că sunt însărcinată”