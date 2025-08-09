Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă pleacă la mare fără Bubulina

BANC | Bulă pleacă la mare fără Bubulina

09 aug. 2025, 16:22, Bancuri
BANC | Bulă pleacă la mare fără Bubulina

Banc: Bulă pleacă la mare fără Bubulina! Cu puțin timp înainte să plece din căminul conjugal, Bubulina îl ia la întrebări pe soț! Spor la râs!

Bulă pleacă la mare fără Bubulina. Înainte să iasă pe ușă, nevasta îi spune:
– Bulă, ai luat tot?
– Da, Bubulino.
– Păi și verigheta? Văd că nu o porți!
– Bubulino, pe canicula asta?!

BANC | Bulă pleacă la mare fără Bubulina

Divorț de 4.000 de lei

Bulă și Bubulina, la notar:
– Domnule Bulă, divorțul vă costă 4.000 lei.
– Nu este corect! Când m-am însurat, am plătit doar 100 lei la primărie.
– Așa este, dar trebuie să știți că libertatea este scumpă.

Banc: Bulă și problema de sănătate

Bulă se duce la doctorul de familie:
– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…
– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…
– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum… vezi continuarea!

Dragoste la prima vedere

– Frumoaso, am făcut rost de numărul tău de la un prieten comun. Te-am văzut ieri în autobuz și m-am îndrăgostit de tine. Dacă vrei să fim împreună, o să îți fac toate poftele, indiferent cât de scumpe ar fi.
– Dar de ce nu m-ai abordat ieri în autobuz?
– Eu am vrut, dar… vezi continuarea!

În vizită la prietena Clementina

Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor, Clementina. Ajunse acolo au fost primite cu multă bucurie de ea și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă, Clementina le spune:
– Vai, dragele mele am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea.
Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe, până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte:
– Ai văzut ce s-a… vezi continuarea!

Autorul recomandă:

Bancul de sâmbătă | Adevărul după 50 de ani de căsătorie

BANCUL ZILEI | Ion, șeful mafiei din România

BANC | „Bulă, care e diferența dintre un avion și o secretară?”

BANCUL ZILEI | „Dragul meu, cred că sunt însărcinată”

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Evz.ro
Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
E mai probabil să fii ucis de un asteroid decât de rabie
ACTUALITATE Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare
17:11
Țara în care ar putea să se interzică bancnotele. Aici, „banii cash fac legea”, iar mulți locuitori nici nu dețin conturi bancare
ANALIZĂ EXCLUSIV Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
17:06
Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
VIDEO Ministrul Mediului, PRINS cu garda jos! Nu a știut să numească TREI specii pe cale de dispariție din România
17:04
Ministrul Mediului, PRINS cu garda jos! Nu a știut să numească TREI specii pe cale de dispariție din România
ACTUALITATE Plajele private din Italia, BOICOTATE de turiști. Care sunt nemulțumirile clienților
17:03
Plajele private din Italia, BOICOTATE de turiști. Care sunt nemulțumirile clienților
ACTUALITATE Cum arăta Pământul în urmă cu 150 de milioane de ani. Ce era în locul României de azi
16:43
Cum arăta Pământul în urmă cu 150 de milioane de ani. Ce era în locul României de azi