Bancul de duminică | Testamentul unui soț

Bancul de duminică | Testamentul unui soț

10 aug. 2025, 07:40
Bancul de duminică | Testamentul unui soț

Dacă e duminică, atunci vă propunem să încheiem săptămâna cu un nou banc haios. Este vorba despre testamentul unui soț. Iată cui îi lasă averea și anume primește, de fapt, soția sa.

Testamentul unui soț:

Las toată averea mea vecinei pe care nu o durea niciodată capul.

Soției mele îi las moștenire pastilele de durere…

Alte bancuri haioase

Bulă pleacă la mare fără Bubulina. Înainte să iasă pe ușă, nevasta îi spune:

Bulă, ai luat tot?

– Da, Bubulino.

Păi și verigheta? Văd nu o porți!

Bubulino, pe canicula asta?!

Bulă se duce la doctorul de familie:

Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră

Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă

– N-am cum să stau linistit, doctore, trebuie recunosc m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, -l omor!

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | Îți dau un indiciu: Numele meu începe cu litera D”

BANCUL ZILEI | Dacă ai ști ce am…”

