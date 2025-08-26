BANCUL ZILEI | „Tată, am pană. Ce să facă?”

GÂNDUL.RO vă propune pentru azi un banc care să vă binedispună. Să continuăm ziua cu un zâmbet! Banc: „Tată, am pană, ce să fac?”.

– Tată, am pană, ce să fac?

– Sună-l pe soțul tău!

– Nu răspunde.

– Rezerva unde e?

– Nici el nu răspunde.

Să râdem în continuare:

Dorința lui Bulă

Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:

– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.

Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:

– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

