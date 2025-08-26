Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Tată, am pană. Ce să facă?”

26 aug. 2025, 07:20, Bancuri
GÂNDUL.RO vă propune pentru azi un banc care să vă binedispună. Să continuăm ziua cu un zâmbet! Banc: „Tată, am pană, ce să fac?”.

– Tată, am pană, ce să fac?

– Sună-l pe soțul tău!

– Nu răspunde.

– Rezerva unde e?

– Nici el nu răspunde.

Dorința lui Bulă

Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:

– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.

Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:

– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

