BANC | Bulă vine acasă de la școală: „Mamă, azi am fost singurul din clasă care a știut răspunsul la întrebare!”

Gândul.ro îți aduce zâmbetul pe chip cu un nou banc cu personajul Bulă. De data aceasta, un dialog scurt între el și mama lui va stârni chicoteli. Spor la râs!

Bulă vine acasă de la școală.

– Mamă, azi am fost singurul din clasă care a știut răspunsul la întrebare!

– Bravo, Bulă! Și ce a întrebat doamna învățătoare?

– Cine a spart geamul de la cancelarie…

