BANC | Bulă vine acasă de la școală: „Mamă, azi am fost singurul din clasă care a știut răspunsul la întrebare!”

05 oct. 2025, 12:35, Bancuri
Bulă vine acasă de la școală.
– Mamă, azi am fost singurul din clasă care a știut răspunsul la întrebare!
– Bravo, Bulă! Și ce a întrebat doamna învățătoare?
– Cine a spart geamul de la cancelarie…

Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus

O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist și îi spune:
– Uite, tre’ s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.
– Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.
După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:
– Vai, dar nu pot… vezi continuarea aici.

Bătrânul, preotul și fântâna

Un bătrân cumpără o fântână de la un preot isteț. A doua zi, bătrânul, în drum spre magazin, întâlnește preotul cel isteț. Acesta îi spune bătrânului, privindul- ca pe o victimă:
– Ți-am vândut fântâna, dar nu și apa. Dacă folosești apa, va trebuie să plătești pentru ea!
Bătrânul rămâne perplex câteva momente, privind în gol. Apoi, el spune:
– Plănuiam să… vezi continuarea aici.

Bulă merge la medicul de familie

Bulă se duce la doctorul de familie:
– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…
– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…
– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că… vezi continuarea aici.

