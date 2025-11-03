BANC | „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”

GÂNDUL.RO vă urează să aveți o zi cu zâmbete! Bancul zilei de luni: „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”.
– Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț.
– Imediat! Eu mă duc să-l chem la telefon, iar dumneavoastră vă duceți și i-o luați.
Să râdem în continuare:
Un ardelean vine la bar:
– Două sute de votcă, în două pahare.
Barmanul întreabă:
– De ce în două pahare? Că ești singur!
– Am un prieten plecat în Irak și mi-a spus să beau și pentru el.
A doua zi la fel, a treia zi la fel și tot așa până într-o zi când vine și cere o sută de votcă într-un pahar.
– Dar ce, Doamne ferește, ți-a murit prietenul?
– Nu, m-am lăsat eu de băut.
Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:
– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.
Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:
– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi …
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără …
