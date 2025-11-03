BANC | „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”

GÂNDUL.RO vă urează să aveți o zi cu zâmbete! Bancul zilei de luni: „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”.

– Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț.

– Imediat! Eu mă duc să-l chem la telefon, iar dumneavoastră vă duceți și i-o luați.

BANCUL ZILEI | Ardeleanul, prietenul din Irak și votca

Un ardelean vine la bar:

– Două sute de votcă, în două pahare.

Barmanul întreabă:

– De ce în două pahare? Că ești singur!

– Am un prieten plecat în Irak și mi-a spus să beau și pentru el.

A doua zi la fel, a treia zi la fel și tot așa până într-o zi când vine și cere o sută de votcă într-un pahar.

– Dar ce, Doamne ferește, ți-a murit prietenul?

– Nu, m-am lăsat eu de băut.

Dorința lui Bulă

Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:

– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.

Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:

– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!

