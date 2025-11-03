BANCUL de luni | Deplasare de serviciu

Bancul de luni este despre prieteni, dar mai ales despre deplasările în străinătate, în interes de serviciu…

Un prieten de-al meu s-a dus într-o deplasare peste hotare cu colegii de serviciu. Colegii săi, dorind să facă mișto de el, înainte de înapoierea acasă i-au aruncat în valiza o cutie cu prezervative.

Ajuns acasă, soția a început să-i despacheteze lucrurile și… a găsit prezervativele. La întrebarea nerostită, ce se citea în ochii soției, prietenul meu a improvizat pe loc:

– La sosire, toți am primit câte o cutie cu prezervative, eu pe ale mele nu le-am folosit.

Colegii de serviciu o săptămâna întreagă n-au vorbit cu el, neavând explicații pentru soțiile lor, de cum au folosit prezervativele!

Să râdem în continuare:

