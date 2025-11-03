BANCUL de luni | Deplasare de serviciu

Bancul de luni este despre prieteni, dar mai ales despre deplasările în străinătate, în interes de serviciu…
Un prieten de-al meu s-a dus într-o deplasare peste hotare cu colegii de serviciu. Colegii săi, dorind să facă mișto de el, înainte de înapoierea acasă i-au aruncat în valiza o cutie cu prezervative.
Ajuns acasă, soția a început să-i despacheteze lucrurile și… a găsit prezervativele. La întrebarea nerostită, ce se citea în ochii soției, prietenul meu a improvizat pe loc:
– La sosire, toți am primit câte o cutie cu prezervative, eu pe ale mele nu le-am folosit.
Colegii de serviciu o săptămâna întreagă n-au vorbit cu el, neavând explicații pentru soțiile lor, de cum au folosit prezervativele!
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici
