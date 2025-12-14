Prima pagină » Bancuri » Banc | Fiica lui Bulă din New York

14 dec. 2025, 11:09, Bancuri
Bulă avea o fiică în SUA, care s-a întors recent în România. Dar, abia la sosire, a avut parte de o mare surpriză. Citește bancul și află despre ce este vorba.

– Bulă, s-a întors fiica ta din New York?
– Da, Ștrulă!
– Și cum a fost, i-a plăcut? Ți-a adus și ție vreun cadou de acolo?
– Daaa, și ce cadou! Am hotărât să îl botezăm duminică.

