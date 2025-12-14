BANCUL ZILEI | „Te căsătorești cu mine, frumoasa mea?”

Dacă e duminică, e momentul să vă delectăm cu un nou banc spumos. O discuție între un bărbat mai în vârstă și o tânără capătă un nou deznodământ. Iată bancul!

–Te căsătorești cu mine, frumoasa mea?

-Nu ți-e rușine, om bătrân, măcar ții minte câți ani ai?

-15 milioane de euro.

–Așa tânăr, credeam că ești mai în vârstă…

Alte bancuri haioase

– Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

– Aș trece un tren pe altă linie!

– Și dacă macazul este defect?

– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

– Și dacă nici asta nu merge?

– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

– Și dacă nu răspunde?

– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!

– De ce, Bulă?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

– Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?

– Bubulino, vreau un sens și un scop în viața mea. Și aș mai vrea să mă conectez la spiritualitate și la tot ce este cu adevărat frumos. Caut completarea și desăvârșirea sufletească.

– Bulă, te rog fii mai clar: Vrei Timișoreana sau Ursus?

Două vecine se întâlnesc dimineața.

– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?

– Nu, de ce întrebi?

– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău…

– Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul?

Autorul recomandă:

