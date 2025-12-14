Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Te căsătorești cu mine, frumoasa mea?”

BANCUL ZILEI | „Te căsătorești cu mine, frumoasa mea?”

14 dec. 2025, 10:47, Bancuri
BANCUL ZILEI |

Dacă e duminică, e momentul să vă delectăm cu un nou banc spumos. O discuție între un bărbat mai în vârstă și o tânără capătă un nou deznodământ. Iată bancul!

Te căsătorești cu mine, frumoasa mea?

-Nu ți-e rușine, om bătrân, măcar ții minte ți ani ai?

-15 milioane de euro.

Așa tânăr, credeam că ești mai în vârstă

Alte bancuri haioase

Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

Aș trece un tren pe altă linie!

Și dacă macazul este defect?

Aș merge pe linii și folosi comutarea manuală!

Și dacă nici asta nu merge?

Aș fugi în gară și suna pe responsabilul de la macazul următor!

Și dacă nu răspunde?

Aș merge în oraș -l chem pe unchiul Ion!

– De ce, Bulă?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă vadă de aproape un accident de tren!

Alo, Bulă, îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?

Bubulino, vreau un sens și un scop în viața mea. Și mai vrea conectez la spiritualitate și la tot ce este cu adevărat frumos. Caut completarea și desăvârșirea sufletească.

Bulă, te rog fii mai clar: Vrei Timișoreana sau Ursus?

Două vecine se întâlnesc dimineața.

– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?

– Nu, de ce întrebi?

– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău

Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul?

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | Care este mai mare: Soarele sau Luna?

Recomandarea video

Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Cancan.ro
Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul 'folclorist': 'Mizerie, mi-ai ÎMBÂRLIGAT femeia.' E cel mai mare SCANDAL din 2025
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O nouă cercetare a descoperit unul dintre cele mai vechi ritualuri ale mayașilor

Cele mai noi