Bancul de duminică | „Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur”

14 dec. 2025, 09:40, Bancuri
Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. De data aceasta, un tânăr de 35 de ani consideră că a venit vremea să se mute singur, fapt pe care îl împărtășește și părinților săi. Iată bancul!

Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur.

-Bravo, fiule! Și unde te muți?

-Eu???

Alo, Bulă, îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?

Bubulino, vreau un sens și un scop în viața mea. Și mai vrea conectez la spiritualitate și la tot ce este cu adevărat frumos. Caut completarea și desăvârșirea sufletească.

Bulă, te rog fii mai clar: Vrei Timișoreana sau Ursus?

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

Mamă, eşti o femeie norocoasă!

– De ce, fiule?

– Nu mai trebuie să-mi cumperi alte cărţi anul acesta, am rămas tot în aceeaşi clasă!

O domnișoară care avea doi pretendenți și era indecisă se hotărăște meargă la o vrăjitoare:

Mă iubesc doi bărbați. Spune-mi, care din ei va fi norocosul?

Vrăjitoarea pune cărțile, apoi se uită atent la ea și spune:

Cel ce va avea noroc va fi Vasile. Tu te vei căsători cu Ion.

Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

Aș trece un tren pe altă linie!

Și dacă macazul este defect?

Aș merge pe linii și folosi comutarea manuală!

Și dacă nici asta nu merge?

Aș fugi în gară și suna pe responsabilul de la macazul următor!

Și dacă nu răspunde?

Aș merge în oraș -l chem pe unchiul Ion!

– De ce, Bulă?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă vadă de aproape un accident de tren!

Bancul de vineri | Ion și băutura

