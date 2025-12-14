Prima pagină » Actualitate » Ar putea fi cerută deshumarea Rodicăi Stănoiu? Controversele morții fostei ministre a Justiției. Vila de la mare a fost vandalizată

14 dec. 2025, 18:40, Actualitate
Rodica Stănoiu și iubitul. Foto: Cancan,ro

Răsturnare de situație în cazul morții fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă, anchetatorii dorind să clarifice circumstanțele în care a murit aceasta. Astfel, procurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând să fie făcute audieri. Un rol aparte în această anchetă i-ar putea reveni partenerului acesteia, mai tânăr cu 50 de ani decât judecătoarea. 

Procurorii au deschis oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Decizia de ultimă oră a survenit la 10 zile de la decesul fostului ministru al Justiției, la vârsta de 86 de ani. Așa cum a scris Gândul, fostul ministru al Justiției din timpul Guvernului Năstase avea o relație de dragoste cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani decât ea.

Dosar de moarte suspectă în cazul fostei judecătoare

În ultima lună din viață, fosta ministră a Justiției ar fi fost internată la Spitalul Floreasca din București, apoi transferată la Obregia. Potrivit Cancan, femeia ar fi ajuns la Obregia cu răni la cap, vânătă la un ochi, subnutrită și într-o stare aproape de inconștiență. Chiar și în aceste condiții, surse medico-legale au confirmat pentru sursa citată că Rodicăi Stănoiu nu i s-a făcut o autopsie.

Avocat: Toate persoanele apropiate și cele care au intrat în contact cu victima vor fi audiate

Însă, la aproape două săptămâni de la deces, pe 12 decembrie, procurorii de la Parchetul de la lângă Tribunalul Ilfov au decis să deschidă un dosar de moarte suspectă. Așadar, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu ar putea fi deshumat pentru a se stabili cauza decesului. De asemenea, toate persoanele apropiate (inclusiv controversatul partener de viață al judecătoarei) urmează să fie audiate.

Rodica-Stănoiu

„Procurorul de caz poate dispune deshumarea pentru a stabili cauza decesului. De asemenea, medicul sau asistenții medicali care au îngrijit-o aveau obligația legală de a anunța autoritățile dacă au observat urme de agresiune, pentru a se putea verifica dacă victima a fost agresată.

Adică persoanele cele mai apropiate și cele care au intrat ultimele în contact cu victima, inclusiv asistentele care au consultat-o. De asemenea, rudele care au văzut-o sau au vizitat-o acasă după externare, precum și bărbatul cu care conviețuia – toate persoanele cu care aceasta a intrat în contact”, a spus avocata Crina Radu în cadrul unei emisiuni TV.

Lupta pentru averea impresionantă a fostului ministru: proprietăți în Franța, București și Constanța

Ancheta e cu atât mai complicată cu cât iubitul acesteia, mai scrie publicația menționată, ar fi manipulat-o și controlat-o cu un scop evident: averea. Astfel, fostul ministru deținea o avere impresionantă: proprietăți în Franța, dar și în București sau Constanța. Una dintre casele ei ar fi fost vandalizată fix recent, episod care aruncă și mai mult mister asupra moștenirii ei.

Iubitul Rodicăi Stănoiu. Foto Cancan.

În acest punct, în scenă intră și iubitul de 36 de ani, pe numele lui Marius Calotă, de profesie jurist. Potrivit surselor Cancan, întâlnirea lor nu ar fi fost deloc întâmplătoare: tânărul ar fi urmărit-o multă vreme, studiindu-i programul, tabieturile și plimbările prin parc — momentul preferat al fostei judecătoare.

De notat că vila din Mamaia Sat (Năvodari), proprietatea Rodicăi Stănoiu o deținea, ar fi fost vandalizată. Nu se știe de către cine, însă există o certitudine: cheile se află la Marius. Acesta le-ar fi spus unor cunoștințe că vrea să închirieze locuința sau să deschidă acolo o afacere. Potrivit aceleiași surse, iubitul tinerel ar fi fost surprins zilele trecute la notar, fiind extrem de probaibil să fi deschis succesiunea în vederea moștenirii.

Magistrat:  ”Nu știm de unde a apărut acest individ”

Magistratul Emilian Stănișor, unul dintre apropiații fostului ministru, a declarat pentru sursa citată că, în ultimele ei luni de viață, Rodica Stănoiu s-a schimbat radical. Totul de când a apărut în viața ei acest tânăr dubios care i-a devenit iubit, deși putea să-i fie nepot.

”Nu a auzit nimeni de el, nu știm de unde a apărut acest individ. Nimeni nu știe cine este. Ea a stat izolată în ultima perioadă nici doctoranzii ei nu au mai dat de ea. A fost tot timpul rațională, dar nu știm ce s-a întâmplat recent, dacă a apărut o fragilitate emoțională. Eu nu am cunoștințe că relația dintre ei dura de mult timp, apreciez că de câteva luni, maxim un an”, a declarat magistratul.

Întorsătură de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. A fost înregistrat dosar de moarte suspectă. Spitalele Obregia și Floreasca trimit fișele medicale

Cele mai noi