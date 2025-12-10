Bancul de miercuri | Furtuna groaznică

Bancul de miercuri are în atenție un scurt dialog despre o furtună groaznică. Spor la râs!

– Scumpule, mai ții minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică? Tuna și fulgera fără oprire!

– Daaa. Țin minte, dar eu, ca un netot, nu am înțeles avertizarea naturii!

Paul și stomatologia

Discuție pe WhatsApp:

– Bună, ești Paul?

– Da. Tu cine ești?

– Sunt Elena de la cabinetul stomatologic. Avem numărul tău în calculator.

– A, super! Ți-a plăcut de mine și vrei să ieșim la o cafe.

– Nu. Vă avem filmat pe cameră când ați luat 2000 de lei din buzunarul domnului doctor. Când ați putea să îi aduceți înapoi?

Ce aleg 10.000 de bărbați între o nouă mașină și soția ideală?

10.000 de bărbați de diferite vârste au fost întrebați:

– Ce ați alege între o mașină nouă și soția ideală?

Răspunsurile au fost structurate astfel:

57% Diesel;

43% Benzină.

Mirele și preotul șpăgar

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:

– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite… vezi continuarea.

