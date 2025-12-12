Bancul de vineri | Ion și băutura

Bancul de vineri are în centrul atenției un scurt dialog între Ion și Maria. Spor la râs!

– Ioane, iar bei? Doar mi-ai promis că devii un om nou!

– Da, fă, Mărie, chiar c-am devenit, dar din păcate și ăstuia nou îi place băutura…

Vecinele curioase

Două vecine se întâlnesc dimineața.

– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?

– Nu, de ce întrebi?

– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău…

– Și ce? De la tine au

Veștile preotului

Un preot în fața mulțimii de enoriași:

– Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă.

Enoriașii amuțesc.

– Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș nou.

Mulțimea murmură și se agită.

– Vestea bună: avem destui bani pentru noul acoperiș.

Mulțimea

Vasile și Lenuța merg în luna de miere

Vasile și Lenuța s-au căsătorit. După căsătorie, au plecat la Poiana Brașov în luna de miere. Pe Valea Prahovei, Vasile a pus mâna pe genunchiul Lenuței, iar aceasta i-a spus, chicotind:

– Vasilică

Avocatul apărării și pensionara atotcunoscătoare

Într-un mic orășel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoționată, începe cu o întrebare de complezență:

– Doamnă, spuneți-mi dacă mă cunoașteți…

– Dacă te cunosc? Dar, bineînțeles că te cunosc, domnule Popescu, te știu de când erai un băiețel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minți, manipulezi oamenii, îi vorbești pe la spate și faci afaceri necurate cu mașini! Dar cel mai rău este că-ți înșeli, fară rușine, nevasta!

Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuția și spune:

– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoașteți?



