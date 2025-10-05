Bancul de duminică | Pensionarul și băltoaca

Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. Este vorba despre pensionar și băltoacă. Iată bancul!
După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu undița în mână, mișcând cârligul în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:
-Ce faci aici, tataie?
–Pescuiesc, răspunde pensionarul.
–Săracul, e dus cu pluta, gândește trecătorul înduioșat, îl invită la bar, la o băutură.
La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:
–Și câți ai prins astăzi?
-Tu ești al șaptelea.
Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.
– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?
– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!
Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist.
Trec pe lângă guvern:
– Ce este clădirea asta așa mare?
– Este palatul guvernului, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în 10 ani!
– Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Știți că noi avem o tehnologie mai avansată!!!
Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:
– Clădirea asta ce e?
– Este sediul primăriei, domnule!
– Și în cât timp a fost construită?
– Cam în juma de an!
– Mult… la noi era gata în 2-3 luni!
Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung și la Casa Poporului:
– Ooooooo, dar ce e clădirea asta?
La care taximetristul:
– Nu știu, că azi dimineață nu era aici!
