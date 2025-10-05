Bancul de duminică | Pensionarul și băltoaca

Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. Este vorba despre pensionar și băltoacă. Iată bancul!

După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu undița în mână, mișcând cârligul în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:

-Ce faci aici, tataie?

–Pescuiesc, răspunde pensionarul.

–Săracul, e dus cu pluta, gândește trecătorul înduioșat, îl invită la bar, la o băutură.

La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:

–Și câți ai prins astăzi?

-Tu ești al șaptelea.

Alte bancuri haioase:

Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.

– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?

– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!

Un american vizitează Bucureștiul cu un taximetrist.

Trec pe lângă guvern:

– Ce este clădirea asta așa mare?

– Este palatul guvernului, domnule!

– Și în cât timp a fost construită?

– Cam în 10 ani!

– Mult timp! La noi era gata în 2 ani! Știți că noi avem o tehnologie mai avansată!!!

Taximetristul nu zice nimic. Mai merg ei ce mai merg și americanul iar întreabă:

– Clădirea asta ce e?

– Este sediul primăriei, domnule!

– Și în cât timp a fost construită?

– Cam în juma de an!

– Mult… la noi era gata în 2-3 luni!

Taximetristul nu mai poate de nervi. Ajung și la Casa Poporului:

– Ooooooo, dar ce e clădirea asta?

La care taximetristul:

– Nu știu, că azi dimineață nu era aici!

