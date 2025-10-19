Prima pagină » Bancuri » Bancul de duminică | Prima întâlnire

19 oct. 2025, 07:22, Bancuri
Încheiem săptămâna cu un nou banc haios, care se numește sugestiv „Prima întâlnire”. Cu toții ne aducem aminte de ea. Oare cât adevăr se ascunde în acest banc? 

Prima întâlnire

Te duci la unghii, epilat, machiaj, păr.

Îți cauți cel mai decoltat tricou și cea mai strâmtă pereche de blugi. Efort maxim. Și cred că și pentru femei e valabil.

Patronul unei întreprinderi se hotărăște meargă facă o vizita neanunțată muncitorilor, vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar ne aducă pizza!

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, -l omor!

