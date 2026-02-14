Prima pagină » Actualitate » Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener

Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener

14 feb. 2026, 12:54, Actualitate
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
Foto Shutterstock

Un hotel din Londra propune anul acesta o alternativă excentrică pentru cei care nu vor să sărbătorească Valentine’s Day în doi. La Virgin Hotels London-Shoreditch a fost lansată On & Up Break-Up Suite, un sejur tematic dedicată celor singuri sau celor care au trecut recent printr-o despărțire, publică Daily Mail.

Situat în cartierul Shoreditch, cunoscut pentru viața de noapte, hotelul mizează pe un concept diferit de clasicele pachete romantice din luna februarie. â

În loc de cine la lumina lumânărilor, oaspeții sunt întâmpinați cu un tort special creat pentru a fi „distrus”, o listă de melodii de despărțire realizată de DJ-ul Abigail Clarke și un voucher pentru flori de la o florărie locală.

Experiențe dedicate „self-love”

Reprezentanții hotelului spun că ideea a apărut ca răspuns la presiunea socială asociată cu 14 februarie și la creșterea interesului pentru experiențe dedicate „self-love”. Conceptul pune accent pe confort și pe experiențe împărtășite între prieteni, nu pe romantism.

Camerele sunt amenajate în stil retro, iar elementul central este un pat de dimensiuni generoase, completat de o cadă amplasată în cameră și vedere spre străzile aglomerate din estul Londrei. Oaspeții au acces la facilitățile hotelului, inclusiv un bar cu specific japonez și clubul Parallel 45, unde sunt organizate seri cu DJ.

Pachetul este disponibil pe parcursul lunii februarie, în preajma Valentine’s Day, și se adresează atât celor care aleg să călătorească singuri, cât și grupurilor de prieteni, scrie Daily Mail.

Ziua Îndrăgostiţilor nu trebuie să însemne neapărat declarații siropoase și rezervări la restaurante aglomerate. În Londra există și varianta unui weekend între prieteni, cu muzică bună, deserturi delicioase și multă relaxare. Iar pentru cei care încep anul cu o despărțire, mesajul este clar: uneori, cea mai bună companie ești chiar tu, comentează englezii.

Recomandarea autorului: Topul celor mai cumpărate cadouri de Valentine’s Day: surprizele preferate anul acesta

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
12:17
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
INEDIT Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
12:10
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
FLASH NEWS Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
12:03
Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
12:00
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
UTILE Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
11:52
Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
GALERIE FOTO Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
11:40
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu mașina din București care a izbucnit în flăcări
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce căutarea obsesivă a fericirii ne face, paradoxal, mai nefericiți
VIDEO Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
12:47
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
VIDEO Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
12:00
Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
12:00
Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
11:30
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
11:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
ULTIMA ORĂ La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă
11:03
La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe