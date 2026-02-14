Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener

Un hotel din Londra propune anul acesta o alternativă excentrică pentru cei care nu vor să sărbătorească Valentine’s Day în doi. La Virgin Hotels London-Shoreditch a fost lansată On & Up Break-Up Suite, un sejur tematic dedicată celor singuri sau celor care au trecut recent printr-o despărțire, publică Daily Mail.

Situat în cartierul Shoreditch, cunoscut pentru viața de noapte, hotelul mizează pe un concept diferit de clasicele pachete romantice din luna februarie. â În loc de cine la lumina lumânărilor, oaspeții sunt întâmpinați cu un tort special creat pentru a fi „distrus”, o listă de melodii de despărțire realizată de DJ-ul Abigail Clarke și un voucher pentru flori de la o florărie locală.

Experiențe dedicate „self-love”

Reprezentanții hotelului spun că ideea a apărut ca răspuns la presiunea socială asociată cu 14 februarie și la creșterea interesului pentru experiențe dedicate „self-love”. Conceptul pune accent pe confort și pe experiențe împărtășite între prieteni, nu pe romantism.

Camerele sunt amenajate în stil retro, iar elementul central este un pat de dimensiuni generoase, completat de o cadă amplasată în cameră și vedere spre străzile aglomerate din estul Londrei. Oaspeții au acces la facilitățile hotelului, inclusiv un bar cu specific japonez și clubul Parallel 45, unde sunt organizate seri cu DJ.

Pachetul este disponibil pe parcursul lunii februarie, în preajma Valentine’s Day, și se adresează atât celor care aleg să călătorească singuri, cât și grupurilor de prieteni, scrie Daily Mail.

Ziua Îndrăgostiţilor nu trebuie să însemne neapărat declarații siropoase și rezervări la restaurante aglomerate. În Londra există și varianta unui weekend între prieteni, cu muzică bună, deserturi delicioase și multă relaxare. Iar pentru cei care încep anul cu o despărțire, mesajul este clar: uneori, cea mai bună companie ești chiar tu, comentează englezii.

