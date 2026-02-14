Prima pagină » Actualitate » Soluția lui Traian Băsescu la recesiunea din România: „Să vină FMI”

Soluția lui Traian Băsescu la recesiunea din România: „Să vină FMI”

Rene Pârșan
14 feb. 2026, 13:45, Actualitate
Soluția lui Traian Băsescu la recesiunea din România: „Să vină FMI”

Traian Băsescu afirmă că România ar trebui să solicite intervenția Fondului Monetar Internațional, susținând că actuala coaliție de guvernare „nici tehnic, nici politic nu își asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei românești”. Fostul preşedinte amintește că soluția pe care o propune acum este similară cu cea aplicată în perioada de criză din 2010, când, în lipsa altor opțiuni și în contextul unui deficit uriaș, România a apelat la FMI pentru a stabiliza economia și pentru a putea lua măsuri coerente. Declarația a fost făcură la B1TV.

„Eu nu vreau să dau reţeta mea ca fiind o reţetă infailibilă. Vă spun ce am făcut în 2010, împreună cu Emil Boc, dar atunci era şi o mare criză globală, nu era numai deficitul de 9% pe care îl aveam în 2009, de am luat măsurile în 2010. Era o criză globală suprapusă şi nu se găseau bani, acum se găsesc bani, la dobânzi mari, dar se găsesc.

Era o criză globală suprapusă şi nu se găseau bani, acum se găsesc bani, la dobânzi mari, dar se găsesc. Eu acum aş chema Fondul Monetar Internaţional. E spaima asta, vine Fondul.

Nu face nimic Fondul decât îţi ordonează măsurile şi îţi spune şi care sunt cele mai bune măsuri ca să reduci deficitul pe de o parte, iar pe de altă parte să diminuezi dobânzile la împrumuturile pe care le ai. (…)

Cred eu că actuala coaliţie nici tehnic şi nici politic nu îşi asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei româneşti, pentru că, pe fond, problema este să redresezi economia, reducând, în acelaşi timp, cheltuielile de funcţionare a statului. Coaliţia asta trebuie să le facă şi, pentru că nu le face, eu am această sugestie: să cheme Fondul”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, într-o intervenţie la B1 Tv.

FMI ar garanta „bani ieftini”

Băsescu a argumentat că o intervenţie a FMI ar presupune „bani ieftini” şi faptul că se pot ordona activităţile care vizează reducerea deficitului bugetar al ţării.

Băsescu a amintit că anul trecut România a plătit 11 miliarde de euro dobânzi, iar anul acesta cifra se va situa, potrivit fostului preşedinte, la 20 de miliarde. „Aş chema Fondul ca măsură preventivă, din prudenţă aş chema Fondul pentru o gestionare credibilă a măsurilor care urmează a fi luate”, a adăugat Traian Băsescu..

