Miracolul vremii frumoase nu ține mai multe de o zi. Cod galben duminică și de luni se întorc ninsorile

Vremea frumoasă nu ține mai mult de o zi, potrivit prognozei actualizate a ANM. În următoarea perioadă trebuie să ne așteptăm la o răcire accentuată, cu ninsori în mai multe regiuni și vânt puternic.

Meteorologii avertizează că, până luni, precipitaţii se vor înregistra în aproape întreaga ţară, iar la munte acestea vor fi sub formă de ninsoare şi lapoviţă.

Unde va ninge în zilele următoare

Potrivit ANM, sunt așteptate ninsori în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. Începând de duminică, vremea va fi mai rece, mai ales în jumătatea de nord a ţării. Până luni dimineaţă, cantitatea de precipitaţii va fi de 10…15 l/mp, izolat ajungând la 20…30 l/mp.

„Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm şi izolat în jurul a 20 cm”, transmite ANM.

Meteorologii precizează că, pe parcursul zilei de duminică, 15 februarie, şi în noaptea de duminică spre luni, 15/16 februarie, ninsori şi lapoviţă vor apărea şi în Moldova, local în Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. În aceste zone, stratul de zăpadă va fi de 5…8 cm. Pe alocuri, se va forma gheţuş.

„Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40…60 km/h. Vremea se va răci accentuat, duminică, în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest”, mai anunţă ANM.

Cod galben pentru duminică, 15 februarie

Meteorologii au emis cod galben pentru ziua de duminică, între orele 08:00-14:00, când în Dobrogea şi în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h.

De duminică după-amiază până luni dimineaţă, judeţele Vaslui, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi vor fi afectate de vânt cu rafale de 50…60 km/h, izolat 65…70 km/h.

Tot în acest interval, ANM a emis cod galben de ninsori viscolite şi strat de zăpadă pentru judeţele Botoşani, Iaşi, zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, precum şi zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea şi Covasna.

„Temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm şi vizibilitatea va fi redusă”, mai transmite ANM. Vântul va atinge viteze la rafală de 50…60 km/h, izolat 70…80 km/h.

Vremea în București, potrivit ANM

În București, maxima zilei va fi de 13-15 grade, iar minima, de 5-6 grade Celsius. Dimineața sunt posibile condiții de ceață, iar noaptea va ploua temporar.

Duminică, temperatura maximă în București va ajunge la 15 grade, însă noaptea temperatura poate coborî spre 0 grade. Sunt așteptate ploi în prima parte a zilei și intensificări temporare ale vântului.

De luni, răcirea se va resimți, căci maximele vor fi cuprinse între -2 grade în nordul Moldovei și 10 grade în sudul extrem al țării. Precipitațiile se extind mai ales în sud și sud-est, iar la munte, în nordul Olteniei și Munteniei și în sudul Moldovei vor predomina ninsorile.

Aceeași vreme va fi și marți, unde în sud, centru și est vom avea înnorări și precipitații moderate. La munte, în Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi precipitații mixte. Maximele se vor situa, în general, între 0 și 8 grade.

La nivelul Capitalei, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații mixte, moderate cantitativ. Vântul va avea intensificări temporare, iar mercurul nu va trece de 4…5 grade Celsius. Minima zilei de marți va fi de 0 grade.

Cum va fi vremea în martie

Luna martie va începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, publicată de ANM.

În primele zile din martie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Ulterior, mediile valorilor termice vor deveni apropiate de cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

