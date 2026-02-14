Prima pagină » Actualitate » Dragoș Sprînceană a intrat în război cu Anca Alexandrescu. Ce document a publicat: „Doamna colonel sub acoperire”

14 feb. 2026, 13:27, Actualitate
Scandalul dintre afaceristul Dragoș Sprînceană și realizatoarea TV Anca Alexandrescu se transformă în război total. După ce Sprînceană a fost legat de avocata Adriana Georgescu, Dragos Sprînceană a reacționat dur pe Facebook sâmbătă.

Cunoscut în spațiul public drept un om de afaceri de succes în SUA, Dragoș Sprînceană a fost promovat, la un moment dat, în cercurile politice drept „emisarul special” al Guvernului pentru relația cu administrația americană, reamintește Stiripesurse.ro

Reacția lui Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană a reacționat sâmbătă printr-o postare pe Facebook.

„Poziție oficială – După ce Sistemul din România a încercat să îmi însceneze o situație compromițătoare și nu a reușit!

În contextul apariției numelui meu în anumite stenograme și referințe publice ale unei anumite avocate Adriana Georgescu (pe care am întâlnit-o de 2 ori în viața mea prin diferiți interpuși), consider necesar să formulez o poziție clară și definitivă:

Am participat la o singură întâlnire, exclusiv în scop profesional, la invitația unor persoane care mi-au solicitat evaluarea unei companii românești în vederea unei posibile prezentări către investitori din Statele Unite. În acest cadru, am cerut documentația financiară aferentă ultimilor trei ani — o procedură standard în orice proces serios de analiză investițională.

Stenogramele din dosarul avocatei Adriana Georgescu

MEDIAFAX a obținut în exclusivitate stenogramele din dosarul avocatei Adriana Georgescu, iar aceasta din urmă susține, în mai multe discuții, că Sprînceană are un „ascendent” total asupra ministrului Transporturilor (la care se referă drept „Cătălin”), afirmând că demnitarul ar „sta drepți” în fața acestuia, remintește Stiripesurse.ro

Mediafax a obținut în exclusivitate, pe surse, fragmente din stenograme din dosarul în care avocata Georgescu Adriana-Mihaela, între timp suspendată din PNL Sector 1, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Adriana Georgescu și un bărbat care susținea că este general SIE sunt acuzați de procurorii DNA că i-au cerut unui om de afaceri mită de până la un milion de euro și i-au promis în schimb că vor interveni pe lângă oameni infuenți pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat. În dosar apar însă și detalii din campania electorală pentru București.

Funcțiile din companii naționale, monedă de schimb pentru influență

Dosarul descrie tabloul unui trafic de influență sistemic, unde dosarele penale și funcțiile în companii naționale strategice (CN APM SA) erau tratate ca mărfuri de schimb. În timp ce Dragoș Sprînceană (membru al partidului Republican american) apare în interceptări ca „soluția safe” datorită conexiunilor sale externe, procurorii au reușit să documenteze fluxul banilor prin tehnici de supraveghere avansată.

