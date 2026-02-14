Dragoș Sprînceană a intrat în război cu Anca Alexandrescu. Ce document a publicat: „Doamna colonel sub acoperire”

Cunoscut în spațiul public drept un om de afaceri de succes în SUA, Dragoș Sprînceană a fost promovat, la un moment dat, în cercurile politice drept „emisarul special” al Guvernului pentru relația cu administrația americană, reamintește Stiripesurse.ro

Reacția lui Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană a reacționat sâmbătă printr-o postare pe Facebook.

„Poziție oficială – După ce Sistemul din România a încercat să îmi însceneze o situație compromițătoare și nu a reușit!

În contextul apariției numelui meu în anumite stenograme și referințe publice ale unei anumite avocate Adriana Georgescu (pe care am întâlnit-o de 2 ori în viața mea prin diferiți interpuși), consider necesar să formulez o poziție clară și definitivă:

Am participat la o singură întâlnire, exclusiv în scop profesional, la invitația unor persoane care mi-au solicitat evaluarea unei companii românești în vederea unei posibile prezentări către investitori din Statele Unite. În acest cadru, am cerut documentația financiară aferentă ultimilor trei ani — o procedură standard în orice proces serios de analiză investițională.

Nu a existat și nu există nici o relație contractuală, asociativă sau operațională între mine și persoanele implicate în acel dosar. După acea întâlnire, nu am continuat discuțiile și nu am avut niciun fel de implicare. Orice tentativă de a crea o asociere artificială între numele meu și situații sau persoane care nu au legătură cu activitatea mea profesională reprezintă o interpretare eronată a faptelor și o încercare de distorsionare a realității. Îmi desfășor activitatea la nivel internațional pe baza unor standarde stricte de conformitate, transparență și integritate. În orice context în care există riscuri reputaționale sau lipsă de claritate, aleg să mă retrag imediat și să nu mă asociez, cum am făcut-o și în cazul de față. Transmit ferm că nu voi tolera folosirea numelui meu în construcții speculative sau în narațiuni menite să creeze confuzie. Orice asemenea demers va fi analizat și gestionat prin toate instrumentele legale internaționale și instituționale aferente. Acest incident ma face să concluzionez, ca acest Sistem din România a încercat să îmi însceneze ceva și nu au reușit. Asemenea gesturi de gherilă și spionaj le consider anti-americane și chiar revoltătoare. Atât trădătoarei lui Călin Georgescu – doamna Colonel Sub Acoperire – Anca Alexandrescu a cărui Livret Militar îl atașez aici, cât si Diviziei Sistemului din România care o protejează, atât pe ea cât și pe informatorul George Simion, așa-zisul fals suveranist care caută coaliție exact cu partidele pe care le acuza ca au anulat alegerile, le transmit un salut American pe măsură: “F*CK OFF LOSERS! YOU FAILED!”

Stenogramele din dosarul avocatei Adriana Georgescu

MEDIAFAX a obținut în exclusivitate stenogramele din dosarul avocatei Adriana Georgescu, iar aceasta din urmă susține, în mai multe discuții, că Sprînceană are un „ascendent” total asupra ministrului Transporturilor (la care se referă drept „Cătălin”), afirmând că demnitarul ar „sta drepți” în fața acestuia, remintește Stiripesurse.ro

Mediafax a obținut în exclusivitate, pe surse, fragmente din stenograme din dosarul în care avocata Georgescu Adriana-Mihaela, între timp suspendată din PNL Sector 1, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Adriana Georgescu și un bărbat care susținea că este general SIE sunt acuzați de procurorii DNA că i-au cerut unui om de afaceri mită de până la un milion de euro și i-au promis în schimb că vor interveni pe lângă oameni infuenți pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat. În dosar apar însă și detalii din campania electorală pentru București.

Funcțiile din companii naționale, monedă de schimb pentru influență

Dosarul descrie tabloul unui trafic de influență sistemic, unde dosarele penale și funcțiile în companii naționale strategice (CN APM SA) erau tratate ca mărfuri de schimb. În timp ce Dragoș Sprînceană (membru al partidului Republican american) apare în interceptări ca „soluția safe” datorită conexiunilor sale externe, procurorii au reușit să documenteze fluxul banilor prin tehnici de supraveghere avansată.