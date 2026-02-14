Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul

Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul

14 feb. 2026, 12:47, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul

În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu face următoarea remarcă: „Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul”. „În mai multe rânduri m-am declarat un nostalgic nu al perioadei comuniste, anii pe care eu îi consider excepționali în istoria României, nu atât prin faptul că s-a prăbușit dictatura comunistă”, afirmă reputatul jurnalist.

„S-a instaurat dictatura regală, apoi a venit dictatura antonesciană, apoi a venit dictatura comunistă. Deci nu putem vorbi de 22 decembrie doar ca de o prăbușire a comunismului, ci ca o prăbușire a dictaturilor din istoria modernă a României”, susține Cristoiu.

„Un abuz a devenit un lucru normal”

„(…) Mult mai important, a fost o perioadă în care naţiunea română a fost vie. Societatea românească tresărea la orice încălcare a democraţiei, la orice abuz al puterii. De pe vremea președinției lui Traian Băsescu, România a intrat într-o perioadă de moarte clinică… Pentru că un abuz a devenit un lucru normal și, după asta, a venit un abuz și mai mare și ăla a devenit normal și nimeni nu mai sare-n sus, ca în primii ani de după decembrie și când se încălca grav democrația.

Cel mai bun exemplu îl reprezintă lipsa de reacție la anunțul lui Ilie Bolojan în numele coaliției că va trece ca ordonanțe de urgență cele două pachete pentru economia românească, pentru societatea româneasă, cel de reformă a administrației și cel de relansare economică. Este normal să fi asistat chiar la demonstrații în Piața Victoriei, la proteste ale ONG-urilor care, vezi, Doamne, apără democrația!

Este normal să fi asistat chiar la demonstrații în Piața Victoriei, la proteste ale ONG-urilor care, vezi, Doamne, apără democrația!

Vreau să mă explic.

Ordonanțele de urgență la care au apelat toate regimurile, chiar și când aveau majoritate în Parlament, a fost și trebuie denunțată ca o încălcare a democrației. S-au făcut zeci de încercări de a limita abuzurile prin ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență înseamnă eludarea Parlamentului. Nu numai atât, se eludează Parlamentul și se eludează dezbaterea publică în legătură cu o lege. Și legea iese prost pentru că nu e supusă dezbaterii.

Parlamentul are această misiune de a trece prin mai multe capete o posibilă decizie. Aceste pachete au fost trecute, până acum, prin asumarea răspunderii și este o gravă încălcare a democrației, pentru că scoate din joc dezbaterea parlamentară în comisii, în plen a acelor pachete de legi”, arată Ion Cristoiu.

Recomandarea video

Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu mașina din București care a izbucnit în flăcări
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce căutarea obsesivă a fericirii ne face, paradoxal, mai nefericiți
INEDIT Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
12:54
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
ACTUALITATE Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
12:17
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
INEDIT Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
12:10
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
FLASH NEWS Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
12:03
Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
VIDEO Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
12:00
Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
12:00
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe