Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul

În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu face următoarea remarcă: „Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul”. „În mai multe rânduri m-am declarat un nostalgic nu al perioadei comuniste, anii pe care eu îi consider excepționali în istoria României, nu atât prin faptul că s-a prăbușit dictatura comunistă”, afirmă reputatul jurnalist.

„S-a instaurat dictatura regală, apoi a venit dictatura antonesciană, apoi a venit dictatura comunistă. Deci nu putem vorbi de 22 decembrie doar ca de o prăbușire a comunismului, ci ca o prăbușire a dictaturilor din istoria modernă a României”, susține Cristoiu.

„Un abuz a devenit un lucru normal”

„(…) Mult mai important, a fost o perioadă în care naţiunea română a fost vie. Societatea românească tresărea la orice încălcare a democraţiei, la orice abuz al puterii. De pe vremea președinției lui Traian Băsescu, România a intrat într-o perioadă de moarte clinică… Pentru că un abuz a devenit un lucru normal și, după asta, a venit un abuz și mai mare și ăla a devenit normal și nimeni nu mai sare-n sus, ca în primii ani de după decembrie și când se încălca grav democrația.

Cel mai bun exemplu îl reprezintă lipsa de reacție la anunțul lui Ilie Bolojan în numele coaliției că va trece ca ordonanțe de urgență cele două pachete pentru economia românească, pentru societatea româneasă, cel de reformă a administrației și cel de relansare economică. Este normal să fi asistat chiar la demonstrații în Piața Victoriei, la proteste ale ONG-urilor care, vezi, Doamne, apără democrația!

Vreau să mă explic.

Ordonanțele de urgență la care au apelat toate regimurile, chiar și când aveau majoritate în Parlament, a fost și trebuie denunțată ca o încălcare a democrației. S-au făcut zeci de încercări de a limita abuzurile prin ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență înseamnă eludarea Parlamentului. Nu numai atât, se eludează Parlamentul și se eludează dezbaterea publică în legătură cu o lege. Și legea iese prost pentru că nu e supusă dezbaterii.

Parlamentul are această misiune de a trece prin mai multe capete o posibilă decizie. Aceste pachete au fost trecute, până acum, prin asumarea răspunderii și este o gravă încălcare a democrației, pentru că scoate din joc dezbaterea parlamentară în comisii, în plen a acelor pachete de legi”, arată Ion Cristoiu.