BANCUL ZILEI | „Bună, Vio! Ai timp 2 minute?”

17 dec. 2025, 10:11, Bancuri
Bancul zilei are în centrul atenției un scurt dialog între două persoane, pe Messenger. Spor la râs.

– Bună Vio, ai timp 2 minute?
– Bună, am timp, dar nu știu cine ești.
– Sunt sora lui Costel.
– Care Costel?
– Fratele meu.
– Aaaaaa.

Un băiat simplu și sărac

–Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă și o găină. După calculele mele, din ouălele alea ies patru găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac un milion de euro. Ce zici, ne combinăm?
Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:
– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!
Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:
– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.
– Care, Bulă?
Cele mai noi