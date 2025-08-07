Bancul de joi | „Fato, de ce ești așa supărată?” Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze.
– Ce ai, fato, de ești așa supărată?
– Am fost la restaurant și l-am văzut pe iubitul meu cu alta la masă.
– Și-ai făcut scandal?
– Nu am putut, că eram cu soțul. Dar n-am mai putut și i-am făcut scandal soțului!
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici
Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici