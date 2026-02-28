Război în Ucraina, ziua 1465. Armistițiu pe linia frontului: de ce nu se mai trage în Zaporojie

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 28 februarie 2026, în a 1.465-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un armistițiu la nivel local a fost stabilit aproape de centrala nucleară din Zaporojie, pentru a permite reparațiile la liniile de curent, potrivit agențiilor ruse de știri care au citat declarațiile directorului corporației nucleare de stat din Rusia.

Centrala nucleară din Zaporojie, care este și cea mare astfel de centrală din Europa, se află sub controlul Rusiei încă de la începutul războiului, în anul 2022.

Miza centralei de la Zaporojie

Centrala nu produce, momentan, energie electrică și se bazează pe energie externă pentru a răcirea materialului nuclear, dar și evitarea unui accident catastrofal.

Conducerea rusă a unității a precizat, într-un comunicat, că cel mai recent armistițiu a fost stabilit cu sprijinul lui Rafael Grossi, șeful International Atomic Energy Agency. Oficialii ruși au precizat că una dintre liniile externe de energie încă funcționează, dar reparațiile la celelalte linii ar putea dura o săptămână. Nivelurile de radiație sunt în limite normale, a precizat conducerea rusă.

Oficialii ucraineni nu au oferit un comentariu asupra acestei chestiuni.

Diferențele referitoare la cine ar trebui să controleze și să exploateze centrala de la Zaporojie reprezintă una dintre problemele controversate în cadrul negocierilor de pace mediate de SUA, care care vor fi reluate la Geneva luna viitoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front