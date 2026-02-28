Actuala criză politică se adâncește pe zi ce trece, pe fondul intrării României în recesiune, a inflației galopante și a depășirii pragului critic de 60% al datoriei publice. În ultima perioadă, demiterea premierului Bolojan a fost invocată public tot mai des. Într-un scenariu extrem, un risc major ar fi să intervină FMI. Cauza este pierderea credibilității puterii de la București în fața instituțiilor financiare internaționale care ne oferă împrumuturi. Însă, România s-a mai confruntat cu o criză economică majoră, în anii 2009-2011, în perioada președintelui Traian Băsescu și a premierului Emil Boc. Iată ce s-a întâmplat ca urmare a asistenței financiare acordate de Fondul Monetar Internațional.
România a intrat oficial în recesiune tehnică pe data de 13 februarie 2026, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a raportat două trimestre consecutive de scădere economică. De atunci, datele privind recesiunea și indicii economici negativi aproape pe linie (rata șomajului, valoarea inflației, datoria etc) au devenit cartoful fierbinte în Coaliție.
PSD, în special, cere tot mai insistent demisia premierului Bolojan. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat tranșant că recesiunea reprezintă „o rușine pentru Coaliție”. În opinia lui Grindeanu, vinovatul principal „pentru direcția greșită” în care merge țara este premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză de încăpățânare „dusă la absurd, obsesie permanentă pentru imagine și calcule personale”.
Pentru fostul președinte Traian Băsescu, intervenția FMI ar fi singura șansă să ieșim din recesiune, amintind propriul exemplu din mandatele sale.
Fostul preşedinte amintește că soluția pe care o propune este similară cu cea aplicată în perioada marii crize financiare din 2010-2011, când, în lipsa altor opțiuni viabile și pe fondul unui deficit public coloal, România a apelat la FMI pentru a putea stabiliza economia.
„Eu nu vreau să dau reţeta mea ca fiind o reţetă infailibilă. Vă spun ce am făcut în 2010, împreună cu Emil Boc, dar atunci era şi o mare criză globală, nu era numai deficitul de 9% pe care îl aveam în 2009, de am luat măsurile în 2010. Era o criză globală suprapusă şi nu se găseau bani, acum se găsesc bani, la dobânzi mari, dar se găsesc.
Era o criză globală suprapusă şi nu se găseau bani, acum se găsesc bani, la dobânzi mari, dar se găsesc. Eu acum aş chema Fondul Monetar Internaţional. E spaima asta, vine Fondul. Nu face nimic Fondul, decât îţi ordonează măsurile şi îţi spune şi care sunt cele mai bune măsuri ca să reduci deficitul pe de o parte, iar pe de altă parte să diminuezi dobânzile la împrumuturile pe care le ai. (…)
Cred eu că actuala coaliţie nici tehnic şi nici politic nu îşi asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei româneşti, pentru că, pe fond, problema este să redresezi economia, reducând, în acelaşi timp, cheltuielile de funcţionare a statului. Coaliţia asta trebuie să le facă şi, pentru că nu le face, eu am această sugestie: să cheme Fondul”, a afirmat Băsescu, într-o intervenţie la B1 Tv.
Începând din 2009, România a început să resimtă dramatic efectele marii crize globale izbucnite în SUA în 2008, odată cu prăbușirea creditelor subprime. După 10 ani de creştere continuă și puternică, România a intrat în recesiune în 2009, când Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut cu 7,1%.
Însă, dacă macroeconomia a fost echilibrată, ajutorul instituțiilor externe nu a fost suficient.
Din păcate, statul nu a aplicat reforma administrativă cerută de FMI și a cheltuit banii împrumutați pe pensii și salarii.â
„Ajustarea din sectorul privat nu a fost urmată de o abordare similară în sectorul public, care are aproximativ 1,4 milioane de angajaţi la o populaţie totală de 21,5 milioane”, afirma Mugur Isărescu la acel moment.
„România a semnat acordul de împrumut cu speranţa de a folosi banii pentru infrastructură, pentru a compensa scăderea din sectorul privat. Dar făcând azi bilanţul, am descoperit că cea mai mare parte a fondurilor a mers la plata salariilor şi a beneficiilor sociale”, declara economistul Doru Lionăchescu de la Capital Partners. Acesta considera că banii de la FMI au fost folosiţi „pentru a cumpăra pacea socială”.
Într-un interviu acordat ZF în anul 2016, consilierul BNR Daniel Dăianu admitea că, fără intervenția dureroasă, ce-i drept, a FMI, România risca să intre în faliment. La acel moment, 2009, țara se confrunta cu dezechilibre externe mari, iar asistența financiară a devenit obligatorie.
Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că o eventuală schimbare la vârful Guvernului, chiar în acest moment, echivalează cu o creștere amețitoare a dobânzilor la care ne împrumutăm. Astfel, dacă actualul Guvern ar cădea chiar acum, până să fie stabilizată cât de cât economia României și recesiunea să fie temporizată, riscul este unul major, avertizează cunoscutul economist. Criza de credibilitate externă care ar urma ne-ar forța să ne împrumutăm la dobânzi chiar mai mari decât în prezent, când deja ele au atins valori critice.
” Dacă am asista la o criză guvernamentală cu căderea Guvernului Bolojan, păi în secunda doi probabil dobânzile la care se împrumută statul s-ar duce la cer. În loc să împrumutăm bani ca să avem din ce să plătim pensii și salarii, vom ajunge din păcate la un acord cu FMI.
Cred că ăsta este următorul pas pentru că și așa bruma de credibilitate a guvernului de coaliție în momentul de față ține de un fir de ață, e la limita minimă posibilă. Asta ne-ar mai trebui și atenție, ne-ar afecta direct. Spectacolul ăsta politic pare așa, ușor desuet în sensul că nu ne afectează foarte tare. Dar în momentul când vom vedea cursul euro explodând, mi-e teamă că vom înțelege cât de nocivă este această criză politică”, a declarat Negrescu la B1 TV.
