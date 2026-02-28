28 Februarie, calendarul zilei: Lucian Bute împlinește 46 de ani, Selly face 25. Membrii echipajului navetei spațiale Apollo 12 sosesc la București

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 28 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Lucian Bute este unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști români, remarcat pentru performanțele sale la nivel internațional. S-a născut pe 28 februarie 1980, în Pechea, județul Galați, și a început boxul de la o vârstă fragedă, demonstrând rapid talent și disciplină. La nivel de amatori, Bute a obținut rezultate importante, iar trecerea la profesionism i-a adus consacrarea. Cel mai mare succes al carierei sale a fost câștigarea titlului mondial IBF la categoria supermijlocie, centură pe care a apărat-o de nouă ori între 2007 și 2012. Stilul său tehnic, viteza și celebrul croșeu de stânga l-au transformat într-un adversar redutabil în ring. De-a lungul carierei, a boxat în gale importante, mai ales în Canada, unde s-a bucurat de o popularitate impresionantă, în special la Montreal. Lucian Bute rămâne un simbol al boxului românesc și un exemplu de ambiție, perseverență și profesionalism în sport.

Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, este unul dintre cei mai influenți creatori de conținut din România. Născut pe 28 februarie 2001, în Craiova, el a devenit cunoscut prin videoclipurile sale de pe YouTube, unde abordează teme variate, de la divertisment și provocări, până la educație și probleme sociale. Selly este fondatorul și liderul proiectului 5GANG, una dintre cele mai populare trupe de tineri din România la momentul lansării, cu piese care au ajuns rapid în topurile muzicale. De asemenea, a jucat un rol principal în filmul 5Gang: Un altfel de Crăciun, care a avut succes în cinematografele din țară. Pe lângă activitatea online, s-a implicat activ în dezbateri publice legate de educație și reformarea sistemului de învățământ. În ultimii ani, și-a extins activitatea către zona de antreprenoriat și organizare de evenimente pentru tineri, implicându-se în proiecte de amploare dedicate Generației Z. Prin prezența sa constantă în mediul online și prin inițiativele sale, Andrei Șelaru a devenit una dintre cele mai influente figuri ale noii generații din România.

În anul 1970, membrii echipajului misiunii Apollo 12 au efectuat o vizită oficială la București, alături de soțiile lor, în cadrul unui turneu internațional organizat după succesul expediției spațiale. Misiunea, lansată în noiembrie 1969 de către NASA, a reprezentat a doua aselenizare din istorie, consolidând poziția Statelor Unite în cursa spațială. Echipajul a fost format din astronauții Charles “Pete” Conrad, Richard F. Gordon Jr. și Alan L. Bean. Vizita lor în România a avut o puternică semnificație diplomatică și simbolică, desfășurându-se într-o perioadă marcată de tensiuni ale Războiului Rece. La București, astronauții au fost primiți de oficialități române și au participat la întâlniri publice și evenimente dedicate performanței științifice. Momentul a fost perceput ca un gest de deschidere și dialog între Est și Vest, iar prezența echipajului Apollo 12 în capitala României a stârnit un interes considerabil în rândul populației.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1754: Gheorghe Șincai 🇷🇴✒️ Ca director al învățământului greco-catolic din Transilvania, a adus o contribuție fundamentală în acțiunea de răspândire a culturii în mediul rural. A elaborat alături de Samuil Micu prima gramatică tipărită a limbii române: Elementa linguae daco-romanae sive valachicae (Viena, 1780)

🎂1906: Bugsy Siegel 🇺🇸🔫 baza personajului Moe Greene din romanul lui Mario Puzo Nașul (1969). În ecranizarea din 1972 este interpretat de Alex Rocco. Filmul lui Sergio Leone A fost odată în America (1984) este vag bazat pe viața lui Siegel. Filmul Bugsy (1991) este o biografie semi-fictivă a lui Siegel, cu Warren Beatty în rolul acestuia. În Femeia visurilor mele (1991) Armand Assante interpretează rolul lui Siegel Bugsy

🎂1922: Radu Câmpeanu 🇷🇴🗣 primul președinte al PNL contemporan după căderea regimului comunist și unul dintre re-fondatorii principali ai acestuia în ianuarie 1990

🎂1940: Mario Andretti 🇮🇹🇺🇸🏎🏁 campion mondial F1 în 1978 și campion în CART-ul american

🎂1942: Brian Jones 🇬🇧🎸 (The Rolling Stones) A murit în condiții bizare, înecat într-o piscină, la 27 de ani, contribuind la „Clubul 27”

🎂1942: Dino Zoff 🇮🇹⚽️ a câștigat Campionatul European din 1968, iar în 1982 a câștigat Campionatul Mondial, la 40 de ani

🎂1957: John Turturro 🇮🇹🇺🇸🎬 Do the Right Thing (1989), Război în sânul mafiei (1990), Barton Fink (1991), Quiz Show (1994), The Big Lebowski (1998), O Brother, Where Art Thou? (2000), Secret Window (2004), Transformers (2007), The Batman (2022)

🎂1967: Dragoș Neagu 🇷🇴🚣🏻 laureat cu argint la Jocurile Olimpice din 1988 de la Seul

🎂1968: Marian Vanghelie 🇷🇴🗣

🎂1980: Lucian Bute 🇷🇴🥊 campion mondial IBF la supermijlocie timp de aproape 5 ani, perioadă în care și-a apărat titlul de 9 ori

🎂2001: Andrei Șelaru (Selly) 🇷🇴📱 influencer

Decese 🕯

🕯️1785: Horea, Cloșca 🇷🇴 conducători ai răscoalei țărănești de la 1784 din Transilvania

🕯️2015: Yașar Kemal 🇹🇷✒️ unul dintre cei mai cunoscuți romancieri contemporani ai Turciei

🕯️2016: George Kennedy 🇺🇸🎬 cunoscut prin rolurile Carter McKay în serialul Dallas, respectiv Ed Hocken în seria Un polițist cu explozie întârziată. În 1968 a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar (Cool Hand Luke)

🕯️2020: Freeman J. Dyson 🇬🇧🇺🇸🧮 A adus contribuții fundamentale în teoria cuantică a câmpurilor, fizica materiei condensate, astrofizică, fizică și tehnologie nucleară, fizică matematică

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Națională a Protecției Civile

Calendar 🗒

🗒1849: Se inaugurează Catedra de limba și literatura română pe lângă Institutul de Studii Filosofice din Cernăuți

🗒1859: A apărut, la București, prima revistă umoristică românească, Țânțarul

🗒1914: Personajul Charlot, interpretat de Charlie Chaplin, apare pentru prima dată în Charlot și umbrela

🗒1945: Primul ministru, generalul Nicolae Rădescu, și-a prezentat demisia după două luni de guvernare sub presiunea Armatei Roșii

🗒1953: James D. Watson și Francis Crick descoperă structura chimică a ADN-ului; anunțul formal s-a realizat pe 25 aprilie, în numărul din aprilie al revistei Nature

🗒1970: Membrii echipajului navetei spațiale americane Apollo 12, împreună cu soțiile, au întreprins o vizită la București

🗒1986: Primul ministru suedez Olof Palme este asasinat pe stradă la Stockholm

🗒1993: A avut loc premiera spectacolului „Richard al III-lea”, la Teatrul Odeon din București, sub semnătura regizorului Mihai Măniuțiu, spectacol de referință în istoria teatrului românesc de după 1989

🗒1997: Mihai I al României a revenit din exil, fiind pentru prima dată după 1989 când sosirea fostului suveran este acceptată de populație ca și de toate formațiunile politice; a reprimit pașaport românesc

🗒2013: Încetarea pontificatului Papei Benedict al XVI-lea, în urma abdicării sale din funcția de Suveran Pontif

CITEȘTE ȘI:

27 Februarie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Ursului Polar. Bayern München împlinește 126 de ani. Cutremur de 8,8 grade zguduie Chile

26 Februarie, calendarul zilei: Ionuț Dolănescu împlinește 54 de ani. Un an de la decesul actriței Michelle Trachtenberg, la doar 39 de ani

25 Februarie, calendarul zilei: Moare Bill Paxton. Este patentat revolverul în SUA. Se deschide cel mai vechi muzeu din țară