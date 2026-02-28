Ion Cristoiu: „Pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat un fenomen pe care îl consideră definitoriu pentru ultimii ani: transformarea manipulării într-un instrument global, amplificat de tehnologie și rețelele digitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Pentru prima dată, manipularea a devenit armă de război”

Cristoiu susține că mecanismele de influență dezvoltate în pandemie au fost perfecționate în timpul războiului din Ucraina. În opinia sa, pentru prima dată în istorie, manipularea informațională a devenit o armă directă de conflict.