Ion Cristoiu: „Pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război"

Alexandra Anton Marinescu
28 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a analizat un fenomen pe care îl consideră definitoriu pentru ultimii ani: transformarea manipulării într-un instrument global, amplificat de tehnologie și rețelele digitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cristoiu susține că mecanismele de influență dezvoltate în pandemie au fost perfecționate în timpul războiului din Ucraina. În opinia sa, pentru prima dată în istorie, manipularea informațională a devenit o armă directă de conflict.

„S-a întâmplat în felul următor. Ceea ce s-a întâmplat în pandemie s-a continuat cu brio în timpul războiului. Și anume, globalizarea manipulării. Hai să vedem. Al Doilea Război Mondial, da? Tu erai în Rusia, da? Păi și ce, ajungea la tine ziar nemțesc? Deci, da, uită-te acum. Deci acum este practic… Să-ți atrag atenția că toate intoxicările ucrainene și rusești nu au venit prin televiziuni prima dată. Se plasau pe… erau niște canale, și apoi ele erau preluate. Deci, acesta este foarte important. Și cu această ocazie, dacă noi am fi avut general ca lumea, dar nu avem niciunul, ar fi comentat că pentru prima dată în istoria omenirii, manipularea a devenit armă de război.”, susține invitatul.

