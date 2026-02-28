În mai multe magazine Mega Image din București au apărut noi POS-uri, care au camere video. Mai mulți cititori ne-au trimis imagini cu noile terminale, iar unii dintre ei se întreabă de ce aceste dispozitive au capacitatea de a filma. Retailerul belgian a oferit toate explicațiile într-un răspuns în exclusivitate pentru Gândul.

În câteva locații Mega Image din Capitală au apărut noi terminale de plată cu cardul, care au camere video, așa cum se poate observa din imaginile trimise de cititorii Gândul.

Într-un răspuns oferit de Mega Image se explică de ce noile POS-uri au camere video.

„POS-urile instalate în magazine au că scop îmbunătățirea și facilitarea procesului de plată cu cardul pentru cumpărăturile efectuate de clienți.

Echipamentele utilizate, respectiv dispozitivele electronice Sunmi P3KH, sunt certificate și dețin marcaj CE, ceea ce atestă conformitatea acestora cu standardele europene aplicabile și legitimitatea utilizării lor pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv în România.

Totodată, dorim să va asigurăm că aceste echipamente nu înregistrează și nu stochează imagini sau date cu caracter personal. Scopul lor este exclusiv unul tehnic, legat de procesarea plăților. În prezent, camerele video aferente echipamentelor de plată sunt inactivate”, se arată în răspunsul retailerului.

De ce folosește Mega Image POS-uri cu camere video

Potrivit sursei citate, rolul tehnic al camerelor integrate este și acela de a permite, în viitor, efectuarea plăților prin coduri QR, inclusiv prin intermediul serviciului RoPay, deja disponibil în majoritatea aplicațiilor de banking.

„Mega Image intenționează să activeze această funcționalitate ulterior, cu scopul de a oferi clienților săi toate opțiunile moderne de plată disponibile pe piața din România”, mai transmit reprezentanții retailerului.

În 2024, Mega Image a avut o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de lei (peste 2 miliarde de euro) și un profit de peste 116 de milioane de lei (aproape 23 de milioane de euro).