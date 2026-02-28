„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”

Nomma Zarubina, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată, în SUA, în luna noiembrie a anului 2024. A fost acuzată de mărturie falsă în fața FBI, în contextul unei audieri despre o întâlnire a sa cu agenți FSB – Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, succesorul KGB. În aprilie 2025, procurorii americani au adăugat încă o acuzație la dosar, aceea că Zarubina ar fi organizat o schemă de trafic de femei, în scopul prostituției.
Până în prezent, notează The Insider, Zarubina a pledat „vinovat” doar pentru acuzațiile de mărturie falsă în fața FBI – atunci când a negat legăturile sale cu FSB – și de fraudă în obținerea cetățeniei americane.
Nomma Zarubina și-a început cariera profesională la vârsta de 16 ani. A lucrat ca dansatoare în clubul de noapte Parking din orașul siberian Tomsk, iar după absolvirea liceului s-a înscris la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg și s-a mutat în oraș.
Departamentul său academic preferat – Facultatea de Securitate Națională – se mândrește cu o stemă inspirată de cea a FSB și cu un site web care menționează cu mândrie legăturile de lungă durată cu Academia FSB, mai notează The Insider.
La Facultatea de Securitate Națională, Zarubina l-a întâlnit pe recrutorul ei – colegul de clasă Roman Sumarokov, care la acea vreme lucra deja în FSB.
Într-un interviu acordat publicației The Insider , Zarubina a susținut că nu a fost vorba de o recrutare propriu-zisă, ci de o „evaluare a posibilității de recrutare”. FBI-ul, însă, a ajuns la o cu totul altă concluzie.
Nu este clar dacă FSB a avut nevoie de ceva de la Zarubina în timp ce studia pentru masterat, dar – imediat după absolvire – ar fi devenit un agent mult mai valoros.
Cu toate acestea, Nomma Zarubina nu a obținut niciun succes notabil în carieră, iar viața ei personală a fost marcată de o cerere de divorț în 2020. În această perioadă dificilă, FSB i-a făcut o ofertă foarte interesantă.
Atunci când a vizitat orașul natal Tomsk, în 2020, ofițerii FSB au chemat-o la o discuție.
„La sfârșitul anului 2020, când am ajuns în Rusia, am primit un telefon de la serviciile speciale rusești, care mi se spunea că trebuie să vin la o întâlnire. Nu a fost o sugestie; trebuia să merg. Așa că m-am dus, iar conversația a avut loc la universitate.
Conversația a fost foarte lungă. M-au rugat să le povestesc cu ce mă ocup, despre copilăria mea, familia mea, viața mea personală, ei bine, totul în general. Ideea lor era să rămână în contact cu mine dintr-un motiv intern.
După cum s-a dovedit mai târziu, mă urmăreau de un an. Mi-au scris, uneori cu amenințări, pentru că așa funcționează ei – spun: «Vedem totul, te urmărim, chiar și acolo, în New York»”, a declarat Zarubina pentru publicația Sibir.Realii.
Zarubina nu explică, însă, în ce a constat această manipulare, dar, potrivit FBI-ului, a luat forma unor sarcini destul de „specifice”, pe care Zarubina le-a îndeplinit.
The Insider mai notează că FBI-ul a devenit interesat de Zarubina aproximativ în aceeași perioadă. Până în 2020, activitățile lui Branson ridicaseră semne de întrebare în rândul autorităților americane și – în calitate de asistentă a sa – Zarubina a apărut pe „radar”.
FBI susține că Zarubina trebuia să participe la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) în numele FSB, în vara anului 2021. Conform înregistrărilor de zbor, supervizorul ei de la Tomsk, Kirill Fedorov, a vizitat într-adevăr Sankt Petersburgul în timp ce Zarubina se afla acolo.
Înainte de invadarea Ucrainei, Zarubina își menținea încă imaginea de „patriot”, dar în anul 2022 totul s-a schimbat, mai notează The Insider.
În luna martie a acelui an, FBI a acuzat-o pe Branson că a lucrat pentru autoritățile ruse fără a depune înregistrarea corespunzătoare ca „agent străin”. Imediat după aceea, Zarubina s-a transformat într-o figură a opoziției – participând la evenimente organizate de figuri ale opoziției ruse și la proteste cu afișe pe care scria „Opriți banda lui Putin”.
Observatorilor le era clar că angajamentul Zarubinei față de cauza anti-Putin nu a fost o muncă făcută din dragoste.
Zarubina a devenit brusc neobișnuit de interesată și de grupurile de experți cu sediul la Washington care se ocupau de probleme de securitate, relații internaționale și informații. A început să participe în mod regulat la evenimente legate de aceste subiecte în diverse orașe și state.
În cele din urmă, potrivit FBI-ului, arată The Insider, Zarubina a primit instrucțiuni directe de la FSB să intre în relații romantice cu mai multe figuri ale opoziției ruse.
Unul dintre obiectele atenției sale a fost Ilya Ponomarev, care a confirmat că aceasta și-a manifestat interesul pentru el.
Ponomarev a spus că nu crede că Zarubina lucrează pentru FSB, explicând activitatea ei ca fiind o ambiție de carieră – adică, nereușind să obțină niciun succes deosebit în avansarea pe scara carierei oficiale rusești, a încercat să urmeze o altă cale.
Potrivit lui Ponomarev, Zarubina a discutat despre potențiale proiecte care păreau „prea aventuroase chiar și pentru el”. În opinia lui Ponomarev, natura „detașată” a Zarubinei sugerează că nu opera în interesul agenților din Rusia.
Cu toate acestea, este puțin probabil ca FSB din Tomsk să fi avut o selecție largă de candidați din care să aleagă și este posibil să fi folosit cel mai bun agent potențial pe care l-au putut recruta, în ciuda deficiențelor sale.
Ca răspuns la această corespondență, judecătorul a ordonat ca ea să urmeze un tratament pentru dependența de alcool, dar „Alice” a continuat să trimită mesaje similare și, prin urmare, a fost reținută până la începerea procesului, care este programat pentru luna iunie a acestui an.
