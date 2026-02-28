„Alice” în Țara Adulților. Acuzată de mărturie falsă în fața FBI, controversata Nomma Zarubina recunoaște legătura cu FSB și își așteaptă sentința. „Ideea lor era să rămână în contact cu mine”

Nomma Zarubina, în vârstă de 35 de ani, a fost arestată, în SUA, în luna noiembrie a anului 2024. A fost acuzată de mărturie falsă în fața FBI, în contextul unei audieri despre o întâlnire a sa cu agenți FSB – Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, succesorul KGB. În aprilie 2025, procurorii americani au adăugat încă o acuzație la dosar, aceea că Zarubina ar fi organizat o schemă de trafic de femei, în scopul prostituției.

Până în prezent, notează The Insider, Zarubina a pledat „vinovat” doar pentru acuzațiile de mărturie falsă în fața FBI – atunci când a negat legăturile sale cu FSB – și de fraudă în obținerea cetățeniei americane.

Nomma Zarubina riscă până la cinci ani de închisoare pentru fiecare dintre cele două capete de acuzare.

Acuzațiile de prostituție au fost retrase în schimbul recunoașterii vinovăției în ceea ce privește primele două capete de acuzare.

Sentința urmează a-i fi comunicată în data de 11 iunie 2026.

De la streaptease la Facultatea de Securitate Națională

Nomma Zarubina și-a început cariera profesională la vârsta de 16 ani. A lucrat ca dansatoare în clubul de noapte Parking din orașul siberian Tomsk, iar după absolvirea liceului s-a înscris la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg și s-a mutat în oraș.

A lucrat ca stripteuză, iar pe un site de dating s-a promovat sub numele de „Alice”. Coincidență sau nu, „Alice” a devenit, ulterior, numele ei de cod în FSB (Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse, continuatorul KGB)

După absolvirea Universității de Stat din Sankt Petersburg, Zarubina s-a mutat la Moscova și s-a înscris la un program de masterat la Academia Prezidențială Rusă de Economie Națională și Administrație Publică (RANEPA).

Departamentul său academic preferat – Facultatea de Securitate Națională – se mândrește cu o stemă inspirată de cea a FSB și cu un site web care menționează cu mândrie legăturile de lungă durată cu Academia FSB, mai notează The Insider.

FSB i-a făcut o ofertă foarte interesantă

La Facultatea de Securitate Națională, Zarubina l-a întâlnit pe recrutorul ei – colegul de clasă Roman Sumarokov, care la acea vreme lucra deja în FSB.

Într-un interviu acordat publicației The Insider , Zarubina a susținut că nu a fost vorba de o recrutare propriu-zisă, ci de o „evaluare a posibilității de recrutare”. FBI-ul, însă, a ajuns la o cu totul altă concluzie.

Nu este clar dacă FSB a avut nevoie de ceva de la Zarubina în timp ce studia pentru masterat, dar – imediat după absolvire – ar fi devenit un agent mult mai valoros.

În anul 2016 s-a mutat la New York, unde a lucrat cu jumătate de normă la Centrul Rus local – o filială de facto a agenției de stat ruse Rossotrudnichestvo, agenție guvernamentală rusă a cărei misiune principală ar fi accea de a consolida influența umanitară a Rusiei în lume, potrivit informațiilor de pe site-ul instituției – și la Misiunea Rusiei pe lângă Națiunile Unite.

Tot în 2016, Zarubina s-a căsătorit și a născut, la scurt timp, o fiică.

La Centrul Rus, Zarubina a fost apropiată de directoarea Elenei Branson, care a devenit chiar nașa fiicei ei.

Branson a fost implicată

Zarubina nu s-a sfiit să-și afișeze ostentativ „opiniile”, mai arată The Insider. S-a plimbat prin New York într-un tricou cu inscripția „KGB”, a acordat interviuri presei ruse și a încercat să-și asigure eticheta de „patriot”.

Cu toate acestea, Nomma Zarubina nu a obținut niciun succes notabil în carieră, iar viața ei personală a fost marcată de o cerere de divorț în 2020. În această perioadă dificilă, FSB i-a făcut o ofertă foarte interesantă.

Nume de cod „Alice”

Atunci când a vizitat orașul natal Tomsk, în 2020, ofițerii FSB au chemat-o la o discuție.

„La sfârșitul anului 2020, când am ajuns în Rusia, am primit un telefon de la serviciile speciale rusești, care mi se spunea că trebuie să vin la o întâlnire. Nu a fost o sugestie; trebuia să merg. Așa că m-am dus, iar conversația a avut loc la universitate.

Conversația a fost foarte lungă. M-au rugat să le povestesc cu ce mă ocup, despre copilăria mea, familia mea, viața mea personală, ei bine, totul în general. Ideea lor era să rămână în contact cu mine dintr-un motiv intern.

După cum s-a dovedit mai târziu, mă urmăreau de un an. Mi-au scris, uneori cu amenințări, pentru că așa funcționează ei – spun: «Vedem totul, te urmărim, chiar și acolo, în New York»”, a declarat Zarubina pentru publicația Sibir.Realii.

Conform informațiilor obținute de The Insider, recrutorul FSB Sumarokov o transferase pe Zarubina la Direcția Serviciului de Securitate pentru regiunea Tomsk, unde Kirill Fedorov a devenit noul ei intermediar.

După ce l-a întâlnit, Zarubina a primit numele de cod „Alice”.

Relația cu noul ei intermediar a evoluat rapid de la formală la intimă — apoi, potrivit Zarubinei, s-a încheiat la fel de repede din cauza faptului că „el a manipulat-o”.

Zarubina nu explică, însă, în ce a constat această manipulare, dar, potrivit FBI-ului, a luat forma unor sarcini destul de „specifice”, pe care Zarubina le-a îndeplinit.

„Alice” a intrat în atenția FBI

The Insider mai notează că FBI-ul a devenit interesat de Zarubina aproximativ în aceeași perioadă. Până în 2020, activitățile lui Branson ridicaseră semne de întrebare în rândul autorităților americane și – în calitate de asistentă a sa – Zarubina a apărut pe „radar”.

În declarațiile date la FBI, „Alice” a menționat interesul FSB-ului față de ea, dar nu a dezvăluit amploarea completă a contactelor sale cu Serviciul Federal de Securitate al FederațieiRuse.

Ofițerii FBI au descoperit că Nomma Zarubina primise deja o listă de grupuri de experți și potențiale contacte prin care ar fi trebuit să obțină informații – în unele cazuri prin stabilirea unor relații personale.

FBI susține că Zarubina trebuia să participe la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) în numele FSB, în vara anului 2021. Conform înregistrărilor de zbor, supervizorul ei de la Tomsk, Kirill Fedorov, a vizitat într-adevăr Sankt Petersburgul în timp ce Zarubina se afla acolo.

Zarubina s-a transformat într-o figură a opoziției

Înainte de invadarea Ucrainei, Zarubina își menținea încă imaginea de „patriot”, dar în anul 2022 totul s-a schimbat, mai notează The Insider.

În luna martie a acelui an, FBI a acuzat-o pe Branson că a lucrat pentru autoritățile ruse fără a depune înregistrarea corespunzătoare ca „agent străin”. Imediat după aceea, Zarubina s-a transformat într-o figură a opoziției – participând la evenimente organizate de figuri ale opoziției ruse și la proteste cu afișe pe care scria „Opriți banda lui Putin”.

Observatorilor le era clar că angajamentul Zarubinei față de cauza anti-Putin nu a fost o muncă făcută din dragoste.

De exemplu, Leonid Volkov, aliatul de lungă durată al lui Navalnîi și fostul președinte al Fundației Anticorupție, a remarcat că atunci când Zarubina a venit la întâlnirea sa cu susținătorii, aceasta a petrecut întregul eveniment holbându-se la telefon, fără a arăta niciun interes pentru ceea ce spunea acesta.

Chiar la final, a sărit în sus să-și facă un selfie cu el, care a fost imediat postat pe rețelele de socializare, care conțin multe fotografii similare care o arată pe Zarubina zâmbind alături de alte figuri ale opoziției.

Aceste activități seamănă mult mai mult cu depunerea de rapoarte către superiorii ei decât cu comportamentul unui activist adevărat.

Zarubina, interesată și de grupurile de experți cu sediul la Washington

Zarubina a devenit brusc neobișnuit de interesată și de grupurile de experți cu sediul la Washington care se ocupau de probleme de securitate, relații internaționale și informații. A început să participe în mod regulat la evenimente legate de aceste subiecte în diverse orașe și state.

În cele din urmă, potrivit FBI-ului, arată The Insider, Zarubina a primit instrucțiuni directe de la FSB să intre în relații romantice cu mai multe figuri ale opoziției ruse.

Unul dintre obiectele atenției sale a fost Ilya Ponomarev, care a confirmat că aceasta și-a manifestat interesul pentru el.

Ponomarev a spus că nu crede că Zarubina lucrează pentru FSB, explicând activitatea ei ca fiind o ambiție de carieră – adică, nereușind să obțină niciun succes deosebit în avansarea pe scara carierei oficiale rusești, a încercat să urmeze o altă cale.

Corespondență cu un agent FBI

Potrivit lui Ponomarev, Zarubina a discutat despre potențiale proiecte care păreau „prea aventuroase chiar și pentru el”. În opinia lui Ponomarev, natura „detașată” a Zarubinei sugerează că nu opera în interesul agenților din Rusia.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca FSB din Tomsk să fi avut o selecție largă de candidați din care să aleagă și este posibil să fi folosit cel mai bun agent potențial pe care l-au putut recruta, în ciuda deficiențelor sale.

În așteptarea procesului, Nomma Zarubina a început să corespondeze cu agentul FBI care conducea ancheta privind activitățile sale, trimițându-i mesaje cu caracter sexual, împreună cu diverse amenințări.

Ca răspuns la această corespondență, judecătorul a ordonat ca ea să urmeze un tratament pentru dependența de alcool, dar „Alice” a continuat să trimită mesaje similare și, prin urmare, a fost reținută până la începerea procesului, care este programat pentru luna iunie a acestui an.

RECOMANDAREA AUTORULUI: