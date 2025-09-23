Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | Cum se conjugă „mamaia”?

Bancul de marți | Cum se conjugă „mamaia”?

23 sept. 2025, 08:52, Bancuri
Bancul de marți | Cum se conjugă „mamaia”?

Chiar dacă este marți și weekend-ul încă pare departe, GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu un banc bun, care îți va destinde dimineața. Află cum se conjugă „mamaia”, într-o oră de gramatică.

La școală, ora de gramatică:

– Cum se conjugă mamaia?

– Eu m-am aia, tu te-ai aia, ei s-au aia…

Să râdem în continuare:

Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.
Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:
– Cu cat ești tu plătit pe lună?
– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.
– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!
Tânărul ia banii si pleacă.
Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:
– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?
– A, băiatul acela? Nu lucra aici!
Venea doar să ne aducă pizza!

„Domnul polițist, pot să explic”

Un tip este oprit pentru viteză:

– Domnul polițist, pot să explic!

– Nu explici nimic, hai la secție!

– Domnule, dar este o situație…

– Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

– Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

– Apropo de asta…

– Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

– Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

– Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea. Uite-i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

BANC | Bulă plasează un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

Citește și alte bancuri:

BANCUL ZILEI | Într-o noapte, Bulă sună speriat la 112: „Alo, Salvarea?!”

BANC | Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP

BANCUL ZILEI | „50 de lei, pentru două minute de muncă?”

BANC | Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii

Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Evz.ro
Atentat bizar la viața lui Trump. Cum a încercat un bărbat să doboare „Marine One”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Veronica, stânjenită de gestul lui Andrei. Prezentatoarea TV, în stare de șoc când a auzit: "Nu cred că ai zis asta! De ce?". Ce a spus concurentul din Casa Iubirii a depășit orice așteptare. A scos la iveală DETALII care nu fuseseră menționate public 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un secret bine păstrat: Cine a fost, de fapt, Părintele Istoriei? Înainte de Herodot, a existat Hecataeus
ANALIZĂ Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
10:31
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
ACTUALITATE Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
10:30
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
POLITICĂ Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
10:20
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
POLITICĂ Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
10:19
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
ACTUALITATE Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
10:17
Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
ACTUALITATE Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
10:11
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant