Bancul de miercuri: „combinație puternică” la Voyo. Dialogul dintre doi amici stârnește amuzamentul. Spor la râs!

– Bă nebunule, am o combinație puternică, într-o săptămână sar de un milion de euro, dar îmi trebuie 1005 euro ca să încep, îmi dai?

– La ce d****u îți trebuie 1000 și 5 euro?

– Cu 5 euro îmi fac abonament la Voyo, pe urmă mă uit la meciuri și după pariez 1000 de euro, că pe Voyo poți vedea toate emisiunile cu o săptămână înainte.

– Lasă prostiile, du-te la muncă.

– Fac eu rost de bani, dar după ce câștig să nu mă cauți, săracule.

Anunț funerar: 10 lei cuvântul

– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?

– Bună ziua, 10 lei cuvântul.

– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.

– Orice anunț este minim 50 de lei, deci trebuie să… vezi continuarea.

Cele 2 neveste care se plâng de parteneri

Două neveste discutau despre viața lor, iar una dintre ele începe să se plângă:

– Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu bărbată-miu! Tot timpu’, numai: „Mamei nu i-ar plăcea asta!”, „Vai, de-ar vedea mama ce facem!”, „Mama zice că nu e bine!”, „Mama face mai bine asta și tot așa!”… E băiețelul mamei! Nu mai suport, dacă-l mai aud o dată cu mă-sa, îl omor!

– Dragă, o sfătuiește cealaltă, cred că trebuie să fii mai feminină, să te comporți mai provocator, să-i trezești simțurile și să-l faci să uite de maică-sa!

Zis și făcut. Seara, tipa își îmbracă cea mai sexy lenjerie de dantelă neagră, mănuși negre de mătase… vezi continuarea.

Bancul de miercuri: Amor gratis

Bulă și Ștrulă opresc să facă plinul într-o benzinărie unde este afișat anunțul: „La un plin aveți șansa de a câștiga o partidă de amor gratis”. Fac ei plinul, se duc să plătească și vânzătorul îi pune să aleagă un număr între 1 si 10. Zice Bulă:

– Șase!

– Nu ați câștigat. Mai încercați și altă dată!

A doua zi și a treia zi, Bulă și Ștrulă se întorc și fac plinul. Din nou, fără succes. Nervos, Ștrulă îi zice lui Bulă:

– Bulă, eu cred că… vezi continuarea.

