Bancul de sâmbătă | Bețivul, ploaia torențială și bunul samaritean

29 nov. 2025, 07:34, Bancuri
Dacă e sâmbătă, atunci vă delectăm cu un nou banc. De data aceasta, bancul este intitulat sugestiv: Bețivul, ploaia torențială și bunul samaritean”. Iată despre ce este vorba!

Pe la ora 3:00, era o ploaie torențială și un bețiv începe să strige:

Cineva să mă împingă! Femeia ascultă și-și trezește soțul:

Bărbate, du-te și ajută-l pe omul acela, săracul, că sigur este blocat cu mașina și nu este nimeni care să-l ajute.

Soțul iese furios în ploaie, strigând:

Domnule! Unde ești?? Să vin să te împing

La care, bețivul răspunde:

Aici pe leagăn!!

Alte bancuri haioase

-Mami, să știi am găsit o metodă slăbim.

-Cum, fata mea?

îmi cumperi un iPhone?

Și ce legătură are asta?

Facem foamea 4 luni

Patronul unei întreprinderi se hotărăște meargă facă o vizita neanunțată muncitorilor, vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar ne aducă pizza!

Cele mai noi