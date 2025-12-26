Președintele Nicușor Dan a transmis vineri că, în timpul vizitei la Paris, din urmă cu trei săptămâni, s-a întâlnit și cu legendara jucătoare de tenis a României, Virginia Ruzici.

Liderul de la Cotroceni a publicat pe social-media o fotografie alături de tenismena, Virginia Ruzici, din timpul vizitei întreprinse în capitala Franței, la începutul lunii decembrie.

Se pare că Nicușor Dan și-a amintit de acest moment abia după trei săptămâni și decis să transmită un mesaj de aprecierea la adresa marii sportive, dar și a românilor cu realizări notabile în plan internațional.

„În cadrul vizitelor externe din ultimele săptămâni, am avut bucuria unor reîntâlniri speciale cu oameni dragi mie, personalități care, fiecare în felul său, aduc contribuții remarcabile la promovarea României în lume. Sunt oameni care, prin profesionalism, pasiune și consecvență, au dus mai departe o imagine autentică și respectată a țării noastre. Fosta jucătoare profesionistă de tenis Virginia Ruzici este una dintre cele mai mari sportive ale României, pe care m-am bucurat să o întâlnesc la Paris, alături de reprezentanți ai comunității noastre din Franța. Dublă câștigătoare a turneului de la Roland Garros, cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume, Virginia Ruzici a avut o carieră impresionantă. Reușitele ei au făcut cunoscut numele României în lume și au inspirat generații de sportivi”, a precizat președintele în mesaj.

Virginia Ruzici este prima campioană de Grand Slam a României. Abia în 2018, tenismena Simona Halep avea să egaleze această performanță. Ruzici s-a stabilit la Paris, în Franța, în urmă cu mai mulți ani.

În finala din 1978, Virginia Ruzici a învins-o pe Mima Jausovec, 6-2, 6-2. Doi ani mai târziu, în 1980, Ruzici a mai disputat o finală la Roland Garros, pierdută în fața lui Chris Evert, 0-6, 3-6.

