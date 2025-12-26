Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, împlinește astăzi 52 de ani. Ea a fost eliberată din închisoare, după ce a fost condamnată în dosarul Gala Bute. Aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, în care a scris despre alegeri, vise și suferințele prin care a trecut.
„O viață cat 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-as opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-as face diferit. Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei…Eu am urmat un vis. S-a terminat? Adevaratele chemări nu se termină până nu se împlinesc.Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit și, pentru ca mi-a dat puterea să trec prin toate încercările.Îti mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi, de ziua mea, sunt din nou o mamă fericită!Vă mulțumesc celor care nu ați uitat, care, în toți anii în care eu am lipsit, voi ați continuat să îmi trimiteți mesaje cu gândurile voastre bune!Vă mulțumesc tuturor pentru urările frumoase!”, scrie Elena Udrea pe Facebook.
Fosta ministră a Transporturilor a fost eliberată din închisoare după trei ani și patru luni. Aceasta se afla în detenţie ca urmare a condamnării de şase ani, primită în Dosarul ”Gala Bute”, cu un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei.
În septembrie 2018, Elena Udrea a devenit mamă. Pe Eva Maria a născut-o în Costa Rica, acolo unde fugise la începutul aceluiași an, când încă nu-și aflase sentința definitivă în Dosarul „Gala Bute”.
