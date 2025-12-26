Prima pagină » Știri politice » Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”

Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”

26 dec. 2025, 17:07, Știri politice
Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, împlinește astăzi 52 de ani. Ea a fost eliberată din închisoare, după ce a fost condamnată în dosarul Gala Bute. Aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, în care a scris despre alegeri, vise și suferințele prin care a trecut. 

„O viață cat 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-as opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-as face diferit. Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei…
Eu am urmat un vis. S-a terminat? Adevaratele chemări nu se termină până nu se împlinesc.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit și, pentru ca mi-a dat puterea să trec prin toate încercările.
Îti mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi, de ziua mea, sunt din nou o mamă fericită!
Vă mulțumesc celor care nu ați uitat, care, în toți anii în care eu am lipsit, voi ați continuat să îmi trimiteți mesaje cu gândurile voastre bune!
Vă mulțumesc tuturor pentru urările frumoase!”, scrie Elena Udrea pe Facebook.
Elena Udrea pune că viața ei de astăzi este rezultatul alegerilor luate chiar de ea și că nu are regrete în afara de suferința fiicei sale.

Fosta ministră a Transporturilor a fost eliberată din închisoare după trei ani și patru luni. Aceasta se afla în detenţie ca urmare a condamnării de şase ani, primită în Dosarul ”Gala Bute”, cu un prejudiciu de aproape 9 milioane de lei.

În septembrie 2018, Elena Udrea a devenit mamă. Pe Eva Maria a născut-o în Costa Rica, acolo unde fugise la începutul aceluiași an, când încă nu-și aflase sentința definitivă în Dosarul „Gala Bute”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Elena Udrea petrece Ziua Națională departe de România. Fostul ministru se află la Roma alături de partenerul și fetița sa

Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF. Acestea se ridică la o valoare aproximativă de 5 milioane de lei

Elena Udrea a făcut senzație cu o geantă de lux. Cum a apărut în public și cât costă accesoriul exotic

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea de tenis Virginia Ruzici. Președintele și-a amintit abia după trei săptămâni și a publicat fotografia
17:17
Nicușor Dan s-a întâlnit la Paris cu jucătoarea de tenis Virginia Ruzici. Președintele și-a amintit abia după trei săptămâni și a publicat fotografia
FLASH NEWS Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
13:19
Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
RETROSPECTIVĂ Retrospectiva anului 2025 și evenimentele anticipate ale anului 2026: de la Cupa Mondială din America de Nord la programul spațial Artemis
06:26
Retrospectiva anului 2025 și evenimentele anticipate ale anului 2026: de la Cupa Mondială din America de Nord la programul spațial Artemis
POLITICĂ Sorin Grindeanu, mesaj în sfânta zi de Crăciun: „Vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România”
10:47, 25 Dec 2025
Sorin Grindeanu, mesaj în sfânta zi de Crăciun: „Vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România”
POLITICĂ Nicușor Dan, mesaj în ziua de Crăciun: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă”
10:17, 25 Dec 2025
Nicușor Dan, mesaj în ziua de Crăciun: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă”
EXCLUSIV Cum ar povesti la masa de Crăciun Nicușor Dan experiența anului 2025. Gândul a reconstruit cel mai tumultuos an al actualului președinte, în imagini
18:13, 24 Dec 2025
Cum ar povesti la masa de Crăciun Nicușor Dan experiența anului 2025. Gândul a reconstruit cel mai tumultuos an al actualului președinte, în imagini
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Demența la câini este mai comună decât credeai. La ce semne să fii atent?

Cele mai noi